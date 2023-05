Αγνώριστος ο μικρός Jake Harper του Two and a Half Men 8 χρόνια μετά το τέλος της σειράς

Όσοι ήταν φανατικοί οπαδοί της τηλεοπτικής σειρά «Two and a Half Men» σίγουρα θυμούνται τον μικρό Jake Harper, γιό του Alan Harper. Ο μικρός στη σειρά είχε περάσει τα πάνδεινα, καθώς έμενε με τον πατέρα του και τον αλκοολικό θείο του, Charlie Harper, τον ρόλο του οποίου έπαιζε ο Charlie Sheen.

Σήμερα, ο μικρός Jake, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Angus T. Jones, μοιάζει τελείως διαφορετικός από την εποχή που έπαιζε ως παιδί στη δημοφιλή σειρά. Ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε την Κυριακή, στη γειτονιά του Λος Άντζελες.

Στις αποκλειστικές φωτογραφίες από το pagesix.com, ο πρώην πρωταγωνιστής του «Two and a Half Men», τώρα 29 ετών, είχε μια σκυθρωπή όψη. Ο Jones φορούσε ένα φαρδύ γκρι T-shirt και σκούρο γκρι σορτσάκι, τα οποία είχε συνδυάσει με γυαλιά και ένα ανάποδο κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ. Επίσης, έχει αφήσει μούσια.

Η τωρινή του εμφάνιση δεν θυμίζει σε τίποτα το μικρό, γλυκό αγοράκι που θυμάται κανείς στην τηλεοπτική σειρά.

‘Two and a Half Men’ star Angus T. Jones looks unrecognizable in first sighting in a year https://t.co/gKnDhkTHRj pic.twitter.com/2xXEyPtY9R

Το 2012, ο Jones έγινε πρωτοσέλιδο όταν ανακοίνωσε απότομα την αποχώρησή του από τη δημοφιλή κωμική σειρά σε μια 10λεπτη μαρτυρία, αναφέροντας ότι είχε βρει τον Θεό. Επίσης, είχε αποκαλέσει την τηλεοπτική σειρά «βρώμικη» και είχε καλέσει τους τηλεθεατές να σταματήσουν να την παρακολουθούν.

«Αν βλέπετε το “Two and a Half Men”, παρακαλώ σταματήστε να το βλέπετε» είπε ο ηθοποιός σε ένα βίντεο στο YouTube που είχε δημοσιευτεί από μια χριστιανική ομάδα. «Είμαι στη σειρά και δεν θέλω. Σας παρακαλώ σταματήστε να το βλέπετε και να γεμίζετε το κεφάλι σας με βρωμιά. Οι άνθρωποι λένε ότι είναι απλώς ψυχαγωγία. Κάντε κάποια έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της τηλεόρασης στον εγκέφαλό σας και σας υπόσχομαι ότι θα πρέπει να πάρετε μια απόφαση όσον αφορά την τηλεόραση, ειδικά με το τι παρακολουθείτε».

#AngusTJones looked completely different from his child-acting days as he walked around his #losangles neighborhood Sunday.The former #twoandhalfmen star,now 29,had a sullen demeanor as he wore a loose- fitting light gray t shirt and dark grey shorts. pic.twitter.com/oRYsLR7fRe