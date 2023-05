Να γιατί η Έλενα Παπαρίζου δεν χαμογελούσε στο My Number One

Έχουν περάσει χρόνια από τότε που η Έλενα Παπαρίζου κέρδιζε με την ερμηνεία της στο My Number One την πρώτη θέση στη Eurovision.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είχε μιλήσει για την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου, αποκαλύπτοντας τον λόγο που δεν ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστή στη διάρκεια της ερμηνείας του My Number One.

«Σε στυλ δεν θεωρώ τίποτα σίγουρο»

«Θα σας αποκαλύψω κάτι. Ζητώ συγνώμη προκαταβολικά από την Έλενα Παπαρίζου. Είχα μάθει ότι το 2005, επειδή όταν είχε πάει με το My Number One το θεωρούσαν όλοι δεδομένο ότι θα κερδίσει -γιατί της το χρωστούσαν από το Die For You- για να μην προκαλεί, δεν ήταν χαμογελαστή.

Εκτός από το άγχος που είχε ενώ τραγουδάει το My Number One, τρία λεπτά δεν χαμογελάει. Ήταν και λίγο για να μην προκαλέσω. Ήταν αγέλαστη, ακόμα και στο χορευτικό. Ήταν σε στυλ δεν θεωρώ τίποτα σίγουρο», είχε αναφέρει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην εκπομπή Love it του ΣΚΑΙ.