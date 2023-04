Χάρι Στάιλς: Απάντησε στο αν θα γίνει ποτέ επανένωση των One Direction

Ο Χάρι Στάιλς ρωτήθηκε αν θα υπάρξει επανένωση των «One Direction» την Πέμπτη, ενώ εμφανίστηκε ως τελευταίος καλεσμένος στο «The Late Late Show» με τον Τζέιμς Κόρντεν.

Ο 29χρονος Άγγλος τραγουδιστής έκανε την ερώτηση στον εαυτό του, ενώ έπαιζε ένα τελευταίο παιχνίδι «Spill Your Guts Or Fill Your Guts» με τον οικοδεσπότη Τζέιμς και τον επίσης τελευταίο καλεσμένο Γουίλ Φέρελ.

Η ερώτηση που τέθηκε στον τραγουδιστή ήταν: «Ναι ή όχι, θα υπάρξει επανένωση των One Direction;», προκαλώντας έντονο χειροκρότημα του κοινού.

«Ποτέ δεν θα έλεγα όχι σε αυτό. Νομίζω ότι αν υπήρχε μια στιγμή που όλοι μας νιώθαμε ότι αυτό θέλαμε να κάνουμε, τότε δεν βλέπω γιατί να μην το κάνουμε», απάντησε ο Στάιλς ενθουσιάζοντας τους φαν.



Ο Στάιλς είναι συχνός επισκέπτης του show και μάλιστα έχει πάρει δύο φορές τον ρόλο οικοδεσπότης. Έχει παίξει για πολλά μαγνητοσκοπημένα κομμάτια με τον Κόρντεν, ο οποίος φεύγει για να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές ήταν όταν ο παρουσιαστής σκηνοθέτησε ένα μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Daylight» του διάσημου τραγουδιστή με μόλις 300 δολάρια.



Ο πρώην διαγωνιζόμενος του X Factor συμμετείχε επίσης κάποτε σε ένα σκετσ που περιλάμβανε ένα παιχνίδι dodgeball μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, όπου ο Κόρντεν, ο Στάιλς , ο ηθοποιός του «Games of Thrones» Τζέιμς Μπράντλεϊ και ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατσ αντιμετώπισαν παίκτες όπως η Μισέλ Ομπάμα, η Μίλα Κούνις, η Κέιτ Χάντσον, η Λένα Γουάιτ και η Μελίσσα Μακάρθι.

«Ως φίλος, είμαι τόσο απίστευτα περήφανος για σένα», είπε ο Στάιλς στον Κόρντεν στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής. «Σε έναν προσωπικό τόνο, πρόσφερες πάντα έναν ασφαλή χώρο για μένα» και πρόσθεσε ότι ήταν «πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφει σπίτι» ο παρουσιαστής. Ο Στάιλς, ο Κόρντεν και ο Φέρελ αγκαλιάστηκαν στη συνέχεια σε μια ομαδική αγκαλιά.

Ο Κόρντεν χρησιμοποίησε μέρος της αποχαιρετιστήριας ομιλίας του στο τελευταίο του επεισόδιο για να ασχοληθεί με το βαθύ ρήγμα στην Αμερική σχετικά με καυτά ζητήματα, όπως η πολιτική και η ιδεολογία.