FBI: Εξετάζονται Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Κιμ Καρντάσιαν για σκάνδαλο διαφθοράς

Ποιος είπε ότι οι σταρ του Χόλυγουντ είναι τόσο αθώοι όπως όλα δείχνουν ο γνωστός ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η δημοφιλής ινφλουένσερ Κιμ Καρντάσιαν εξετάζονται από το FBI για όχι έναν απλό λόγο.

Οι δυο τους φάνηκε να έχουν διασυνδέσεις, όπως αποκαλύπτει η Guardian με τον Τζο Λόου, έναν Μαλαισιανό χρηματιστή και καταζητούμενο από τις αρχές, σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς παγκοσμίως.

Σε ένα από τα έγγραφα που ήρθαν στο φως από το Bloomberg φαίνεται ο ηθοποιός να είχε ανακριθεί το 2018 για τη σχέση που είχε με τον καταζητούμενο σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος για πάνω από 4,5 δισ. δολαρίων που αποσπάστηκε από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας. Μάλιστα όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γνώρισε τον καταζητούμενο σε ένα νυχτερινό κέντρο το 2010 και στη συνέχεια δημιούργησαν μία «φιλία».

Οι δυο τους είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια σε παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και σε θεματικό πάρκο της Warner Bros. στην Ασία.

Τέλος ο Τζο Λόου είχε χρηματοδοτήσει την ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ντι Κάπριο «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» και είχε κάνει στον ηθοποιό αρκετά πολυτελή δώρα.

Ωστόσο όταν ξεκίνησαν οι έρευνες του FBI σύμφωνα με τις New York Times το 2018, ο ηθοποιός επέστρεψε τα μεγάλα δώρα στον επιχειρηματία.

NEW investigative stories related to the $4.5B 1MDB scandal & accused mastermind Jho Low w/lots of new info We have LEONARDO DICAPRIO & KIM KARDASHIAN'S FBI intv summaries where they recount to agents the bags of cash, artwork & more they got from Low 1/ https://t.co/gJ50lk9LUC pic.twitter.com/5Namx72jOi

Οι επαφές της Καρντάσιαν με τον Μαλαισιανό καταζητούμενο

Εκτός από τον Ντι Κάπριο επικοινωνία με τον Λόου φαίνεται να είχε και η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, κλήθηκε να απαντήσει στο FBI για τη συνάντησή της με τον Μαλαισιανό.

Συγκεκριμένα η τηλεπερσόνα είχε καλέσει τον επιχειρηματία σε πάρτι στο Λας Βέγκας και ο καταζητούμενος είχε δώσει τότε στον αρραβωνιαστικό της Κρις Χάμφρις, 100.000 δολάρια ΗΠΑ. Εκτός του πάρτι η Καρντάσιαν είχε παίξει στο καζίνο με χρήματα που της έδωσε ο Λόου.

Full story: https://t.co/KoxEUUdKEy



Kim Kardashian revealed to US investigators that she once played baccarat with money given by Jho Low and walked away with around US$250,000.



She told the FBI personnel that she gambled with Jho Low twice. pic.twitter.com/GkZcCgNjtM