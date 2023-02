Βραβεία Grammys: Οργή για την ερμηνεία του “Unholy” «Έδειχνε εικόνες λατρείας του σατανά»

Εξοργισμένοι είναι αρκετοί τηλεθεατές στις ΗΠΑ για την ερμηνεία του τραγουδιού Unholy από τον Sam Smith και την Kim Petras στα φετινά βραβεία Grammy, με δεκάδες από αυτούς να υποβάλλουν τα παράπονά τους στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών για τη… «σατανική» παρουσίασή τους.

Ο Sam Smith και η Kim Petras γνωρίζουν την επιτυχία με το Unholy, καθώς το τραγούδι τους κέρδισε το βραβείο Grammy Καλύτερης Ερμηνείας Ποπ Ντουέτου/Συγκροτήματος ενώ έχει κατακτήσει την κορυφή σε πολλά charts σε όλο τον κόσμο και παίζει διαρκώς στα ραδιόφωνα πολλών χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας.

Όμως, η παρουσίαση και ερμηνεία του τραγουδιού στα φετινά βραβεία Grammy, με τα κόκκινα ρούχα και κέρατα του Sam Smith, σε συνδυασμό με τις σαδομαζοχιστικές εικόνες αυστηρά για ενήλικους αλλά και ότι η Kim Petras είναι τρανσέξουαλ γυναίκα, προκάλεσαν την οργή μιας μερίδας των τηλεθεατών.

Κάποιοι τη χαρακτήρισαν ως «αντι-χριστιανική» ενώ άλλοι απείλησαν ότι θα διακόψουν τη συνδρομή τους στην ψηφιακή τηλεόραση. Το TMZ έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 18 email με παράπονα τηλεθεατών και αναφέρει ότι σίγουρα έχουν γίνει πολλά περισσότερα.

Η αλήθεια είναι ότι ένα τραγούδι με τίτλο «Unholy» (μτφ. Ανίερο) έχει στίχους που εκφράζουν μια πιο… προκλητική στάση ζωής, οπότε και η παρουσίασή του στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy δεν θα μπορούσε να είναι τόσο… ήρεμη.

Hollywood freaks still thinking they’re so edgy with their Satanic themed performances #GRAMMYs #kimpetras #SamSmith pic.twitter.com/6IyL8YYFdt

Μπορεί κάποιοι να χλεύασαν ότι «είναι πολύ πασέ οι καλλιτέχνες να πιστεύουν ότι θα προκαλέσουν με διαβολικές εικόνες», στην προκειμένη περίπτωση μέχρι και πολιτικοί – κυρίως συντηρητικοί – σχολίασαν την εμφάνιση του Sam Smith και της Kim Petras. Κάποιοι συνέδεσαν την εμφάνιση με τη Pfizer και τις αμβλώσεις, σε ένα κρεσέντο συνωμοσιολογίας…

Ξέχωρα, πάντως, από τις υπερβολές των συντηρητικών πολιτικών των ΗΠΑ, οι τηλεθεατές έγραψαν στα παράπονά τους ότι «δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το CBS επέτρεψε την προβολή αυτές τις εικόνες λατρείας προς τον σατανά να είναι γυμνοί στο πάτωμα και μέσα σε κλουβιά».

