Ο Χάρι Στάιλς είχε ένα μικρό ατύχημα στη σκηνή την ώρα που η Τζένιφερ Άνιστον τον χάζευε

Ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Λος Άντζελες και ενώ ήταν πάνω στη σκηνή, είχε ένα μικρό ατύχημα, καθώς σκίστηκε το παντελόνι του Το περιστατικό συνέβη την ώρα που τραγουδούσε και όσοι βρίσκονταν στην πρώτη σειρά είδαν το περιστατικό. Ο κόσμος που ήταν στη συναυλία ήταν πολύς, ξεχώρισε όμως η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάστηκε η αντίδραση της γνωστής ηθοποιού που πήγε να απολαύσει τον 28χρονο τραγουδιστή.

Οι θαυμαστές στα social media… ενθουσιάστηκαν με το γεγονός ότι ο Στάιλς έσκισε το παντελόνι του μπροστά στα μάτια της Χολιγουντιανής σταρ, με την οποία ήταν ερωτευμένος, όταν ήταν πιο μικρός. Παρά το ατύχημα, ο Στάιλς διατήρησε την ψυχραιμία του και συνέχισε τη συναυλία και λίγο πριν ολοκληρώσει, άλλαξε παντελόνι.

Η Τζένιφερ παρέμεινε διακριτική καθώς παρακολουθούσε τη συναυλία από τη θέση της, αλλά κάποιοι θαυμαστές την εντόπισαν και την τράβηξαν φωτογραφίες…

The fear in Harry Styles' eyes when he felt his trousers being ripped pic.twitter.com/pdXSGGpA7b