Πόλη της Γαλλίας καλεί τη Μαντόνα να επιστρέψει πίνακα που χάθηκε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο δήμαρχος μια πόλης της Γαλλίας ζητά από τη Μαντόνα να επιστρέψει τον πίνακα «Η θεά Άρτεμις και ο Ενδυμίωνας», ο οποίος βρίσκεται κατά πάση πιθανότητα υπό την κατοχή της. Κι αν η σταρ της ποπ δεν γνώριζε μέχρι σήμερα την Αμιένη, τώρα την έμαθε, καθώς το θέμα πήρε διαστάσεις.

Οι αρχές της Αμιένης κάλεσαν την Μαντόνα (Madonna) να δανείσει έναν πίνακα που οι ιστορικοί πιστεύουν ότι έχει χαθεί εδώ και χρόνια και μπορεί τώρα να βρίσκεται στη συλλογή της. Το αίτημα διατυπώθηκε, καθώς η πόλη διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2028.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, η δήμαρχος της πόλης, Μπριζίτ Φουρέ, απηύθυνε έκκληση στην Μαντόνα, λέγοντας: «Μαντόνα, πιθανώς δεν έχεις ακούσει την Αμιένη… αλλά υπάρχει ένας ειδικός σύνδεσμος ανάμεσα σε σένα και την πόλη μας» «Αυτός ο πίνακας είναι πιθανώς έργο που δάνεισε το Λούβρο στο Μουσείο της Αμιένης πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον οποίο χάσαμε τα ίχνη του», προσθέτει απευθύνοντας έκκληση στην Μαντόνα, με φόντο μια φωτογραφία του πίνακα.

Ο πίνακας, «Diana and Endymion» (Ντιάνα και Ενδυμίων) έχει αποδοθεί στον Ζερόμ Μαρτάν Λανγκλουά. Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο κοινό ήταν σε Μουσείο στην Αμιένη πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν έχει τεκμηριωθεί πού βρίσκεται από τότε.

