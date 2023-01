Στίβεν Σπίλμπεργκ και «The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα σάρωσαν στην 80ή Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Σε μια λαμπερή τρίωρη τελετή και με την παρουσία των αστέρων του Χόλιγουντ απονεμήθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες στο The Beverly Hilton της Καλιφόρνια. Η φετινή τελετή προβλήθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το ΝBC με οικοδεσπότη τον Τζέροντ Καρμάικλ.

Μεγάλος νικητής της 80ής τελετής των βραβείων ήταν το «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ που έφυγε με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Δράμα, όπως και ο Elvis του Όστιν Μπάτλερ ο οποίος απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του «βασιλιά» του rock ‘n’ roll.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα βραβεία από τη χθεσινή βραδιά απέσπασε η μαύρη κωμωδία «The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, που μεταξύ άλλων κέρδισε και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το prequel του Game of Thrones «House of the Dragon», κέρδισε το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, εκείνο της Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ το «Abbott Elementary» έφυγε από την τελετή με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμικής Σειράς.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους νικητές της 80ής Τελετής Απονομής των Χρυσών Σφαιρών

Καλύτερη Ταινία – Δράμα: The Fabelmans

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: The Banshees of Inisherin

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ, The Fabelmans

Σενάριο: Μάρτιν ΜακΝτόνα, The Banshees of Inisherin

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Όστιν Μπάτλερ, Elvis





Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Κέιτ Μπλάνσετ, Tár

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Κόλιν Φάρελ, The Banshees of Inisherin

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Μισέλ Γέο, Τα Πάντα Ολα

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Κε Χούι Κουάν, Τα Πάντα Ολα

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Άντζελα Μπάσετ, Black Panther: Wakanda Forever

Ξενόγλωσση Ταινία: Argentina, 1985

Μουσική: Τζάστιν Χούρβιτζ, Babylon

Τραγούδι: Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj – Naatu Naatu (RRR)

Καλύτερη Ταινία – Animation: Guillermo del Toro’s Pinocchio