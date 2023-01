Ερωτευμένη ξανά είναι η Βίκυ Κουλιανού, όπως αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή “Πρωινό μας” ο δημοσιογράφος Νίκος Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας που “έκλεψε” την καρδιά της Βίκυς Κουλιανού ονομάζεται Σταύρος- Ιωάννης Γκολέμας και έχει κάνει μεγάλη καριέρα στο μόντελινγκ στο εξωτερικό. Ο ίδιος έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους μόδας.

Να σημειωθεί ότι το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στον τελικό του “Just the two of us” την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Η Βίκυ Κουλιανού και ο Γιάννης Γκολέμας γνωρίζονταν κοινωνικά αρκετά χρόνια, αλλά οι συνθήκες και η ζωή τους έφεραν μαζί τον τελευταίο καιρό.

Στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ προβλήθηκε και η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού.