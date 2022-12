Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith: Κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και αποπλάνηση ανηλίκου

Ο Στίβεν Τάιλερ, ο frontman των Aerosmith, κατηγορείται από μία γυναίκα για σεξουαλική επίθεση και αποπλάνηση ανηλίκου.

Η Τζούλια Χόλκομπ, όπως ονομάζεται, προχώρησε στην καταγγελία ισχυριζόμενη ότι είχε σχέση με τον ερμηνευτή, όταν ήταν έφηβη και κατέθεσε μήνυση εναντίον του στην πολιτεία της Καλιφόρνια, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τέτοια αδικήματα.

Η 65χρονη σήμερα γυναίκα υποστήριξε ότι βρέθηκε υπό την κηδεμονία του ερμηνευτή το 1974, όταν εκείνη ήταν 16 ετών και εκείνος 20.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε συναυλία των Aerosmith στο Όρεγκον και λίγο καιρό αργότερα, ο Τάιλερ έπεισε τη μητέρα της να του παραχωρήσει την κηδεμονία της.

«Είχε αναφέρει ότι ήθελε χαρτιά κηδεμονίας για να μπορώ να ταξιδεύω μαζί του όταν ήταν σε περιοδεία. Του είχα πει ότι η μητέρα μου δεν θα με δώσει σε αυτόν. Τον ρώτησα πώς την έπεισε να το κάνει. Μου είπε: ‘Της είπα ότι το χρειάζομαι για να γραφτείς στο σχολείο’», σημείωσε η Χόλκομπ στο LifeSiteNews.com

Σύμφωνα με πληροφορίες του Rolling Stone, Τάιλερ και Χόλκομπ είχαν σεξουαλική σχέση για τρία χρόνια και συγκεκριμένα από το 1973 έως το 1976.

«Ήμουν ανήμπορη να αντιδράσω λόγω της δύναμης, της φήμης και του οικονομικού του στάτους», ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα και προσθέτει ότι ο τραγουδιστής την είχε πείσει ότι είχαν μία ρομαντική σχέση αγάπης.

Όπως σημειώνει το «Rolling Stone», στα απομνημονεύματα του Τάιλερ, με τίτλο «Does the Noise in My Head Bother You?», γίνεται λόγος για μία σχέση του με μία 16χρονη, ενώ στις ευχαριστίες αναγράφεται και το όνομα της Τζούλια Χόλκομπ.

Η ίδια στο παρελθόν είχε επίσης ισχυριστεί ότι έμεινε έγκυος το 1975 και ο Τάιλερ της ζήτησε να κάνει έκτρωση «καθώς το μωρό θα γεννιούνταν με προβλήματα, επειδή εκείνος έκανε ναρκωτικά».

Μέχρι στιγμής ούτε ο Τάιλερ, ούτε οι δικηγόροι του έχουν σχολιάσει τη μήνυση. Αν και στο έγγραφο δεν αναφέρεται ρητά το όνομα του ερμηνευτή, το δημοσίευμα ανέφερε ότι πρόκειται για τον frontman των Aerosmith.

Ανησυχία για την υγεία του

Τις προηγούμενες μέρες, οι Aerosmith ακύρωσαν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους και ο Στίβεν Τάιλερ εισήχθη οικειοθελώς σε κλινική αποτοξίνωσης, αφού υποτροπίασε με παυσίπονα μετά από χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Το συγκρότημα έγραψε στο Instagram: «Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, ο αγαπημένος μας αδελφός Στίβεν έχει εργαστεί για τη νηφαλιότητά του για πολλά χρόνια. Μετά από χειρουργική επέμβαση στο πόδι, για να προετοιμαστεί να βγει στη σκηνή και την ανάγκη να διαχειριστεί τον πόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πρόσφατα υποτροπίασε και μπήκε οικειοθελώς σε πρόγραμμα θεραπείας για να επικεντρωθεί στην υγεία και την ανάρρωσή του.

Λυπούμαστε πραγματικά που ενημερώνουμε τους θαυμαστές και τους φίλους μας ότι πρέπει να ακυρώσουμε το πρώτο μας σετ ημερομηνιών στο Las Vegas Residency αυτόν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, γιατί εκείνος επικεντρώνεται στην ευημερία του. Θα συνεχίσουμε τις ημερομηνίες μας για το 2022, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο και θα σας ενημερώσουμε για περαιτέρω, το συντομότερο δυνατό.

Είμαστε συντετριμμένοι που ταλαιπωρήσαμε τόσους πολλούς από εσάς, ειδικά τους πιο πιστούς θαυμαστές μας που συχνά διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να έρθουν στα σόου μας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και για την υποστήριξή σας στον Στίβεν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

πηγή: in.gr