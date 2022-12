Μπρους Γουίλις: Άγνωστο ατύχημα στα γυρίσματα ταινίας προκάλεσε την αφασία;

Σχεδόν εννέα μήνες μετά την είδηση πως ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με αφασία, η οποία σόκαρε το Χόλιγουντ και τους θαυμαστές του, ένα νέο δημοσίευμα έρχεται να ρίξει λίγο φως στη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη.

Ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μια εγκεφαλική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας, καθώς υπάρχει μερική ή ολική απώλεια γλωσσικών ικανοτήτων.

Αν και πλέον έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, εξακολουθεί να απασχολεί τα ΜΜΕ και πολλοί είναι οι θαυμαστές του που αναζητούν απαντήσεις.

Σύμφωνα με την Marca και τη Filmstarts ένα σοβαρό ατύχημα που είχε ο γνωστός ηθοποιός το 2003, κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Tears of the Sun» ενδεχομένως να αποτελεί την γενεσιουργό αιτία της αφασίας.



Η γερμανική εφημερίδα Filmstarts, σε δημοσίευμα με τον τίτλο: «Ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Tears of the Sun» θα μπορούσε να ήταν η αιτία της αφασίας», αναφέρει ότι κατά την διάρκεια των γυρισμάτων το 2003 ένα βλήμα τον χτύπησε στο κεφάλι. Μάλιστα ο ηθοποιός τότε μήνυσε τα Revolution Studios για «ακραίο ψυχικό, σωματικό και συναισθηματικό πόνο», όπως επίσης και τον διευθυντή ειδικών εφέ, Τζόι Πανκέικ.