Αντζελίνα Τζολί: Εγκαταλείπει τον ρόλο της στον ΟΗΕ - 21 χρόνια δίπλα στους πρόσφυγες

Να εγκαταλείψει τον ρόλο της ειδικής απεσταλμένης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) αποφάσισε η Αντζελίνα Τζολί, καθώς επιθυμεί «να εργαστεί διαφορετικά» και για ανθρωπιστικά θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

«Έπειτα από 20 χρόνια εργασίας στους κόλπους του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών αισθάνομαι ότι ήρθε ο καιρός για εμένα να εργαστώ διαφορετικά, υπηρετώντας απευθείας τους πρόσφυγες και τις τοπικές οργανώσεις», αναφέρει η ηθοποιός στην ανακοίνωση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ύπατη Αρμοστεία.

Ο Φίλιπο Γκράντι, ο επικεφαλής της UNHCR, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για «τις δεκαετίες υπηρεσίας και δέσμευσης» της Τζολί, τονίζοντας ότι «έκανε τη διαφορά για τους πρόσφυγες και τους ανθρώπους που υποχρεώθηκαν να εκτοπιστούν».

«Η Αντζελίνα Τζολί, μια από τις εμβληματικότερες ηθοποιούς του Χόλυγουντ, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 60 αποστολές για την UNHCR, διασφαλίζοντας χάρη στη διασημότητά της την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Πρόσφατα, πήγε στην Υεμένη και την Μπουρκίνα Φάσο για να συναντηθεί με εκτοπισμένους οι οποίοι βιώνουν «δύο κατεπείγουσες καταστάσεις», από τις πιο υποχρηματοδοτούμενες και λιγότερο γνωστές στον κόσμο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

21 χρόνια δίπλα στους πρόσφυγες

Η Αντζελίνα Τζολί το 2001 διορίστηκε πρέσβειρα καλής θελήσεως του Γραφείου του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Έκτοτε είναι δίπλα στον Οργανισμό αλλά και στους αδύναμους όλου του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια των 21 χρόνων υπήρξε ακούραστη υπέρμαχος των κατατρεγμένων και έκανε περισσότερες από 60 επισκέψεις σε όλο τον κόσμο για να συναντήσει ανθρώπους, των οποίων η ζωή ξεριζώθηκε μετά από πολεμικές συρράξεις.

Μεταξύ άλλων, έχει επισκεφθεί την Καμπότζη, τη Σιέρα Λεόνε, την Τανζανία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Σουδάν, την Υεμένη και την Ουκρανία.

Τον Σεπτέμβριο η οσκαρική ηθοποιός βρέθηκε στο πολύπαθο Πακιστάν, το οποίο επλήγη με καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 1500 ανθρώπους. Νωρίτερα, είχε ταξιδέψει στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στη Λβιβ.

Εκεί επισκέφθηκε παιδιά σε νοσοκομείο και αργότερα μίλησε σε πρόσφυγες στον σιδηροδρομικό σταθμό, από τον οποίο έχουν περάσει 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί για να σωθούν. Μάλιστα, όταν σήμανε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής, η δεσποινίς Τζολί έδειξε να μην ανησυχεί πριν απομακρυνθεί.

Hollywood actress Angelina #Jolie will quit her role as a special envoy for the UN refugee agency (#UNHCR) but will remain a humanitarian activist, the United Nations said on Friday. pic.twitter.com/nRcrK9UEjO