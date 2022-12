Ο Πέτρος Τατσόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον τη μεσημβρίαν» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο πόσο έχει αλλάξει από όταν απέκτησε παιδιά.

«Επειδή ήμουν εξώγαμο τέκνο αγνώστου πατρός -μέχρι σήμερα δεν τον ξέρω τον πατέρα μου- το πρώτο πράγμα που έμαθα είναι ότι γονιός είναι να είσαι εκεί. Το one night stand είναι πολύ ωραίο, κάναμε πολλά κι εμείς στην εποχή μας, αλλά μετά πρέπει να είσαι stand by και μετά το one night stand. Δηλαδή, να μην εξαφανίζεσαι, να μη γίνεσαι Λούης», είπε ο Πέτρος Τατσόπουλος.

«Γονιό εγώ δεν θεωρώ ούτε θετό ούτε βιολογικό, θεωρώ εκείνον που είναι εκεί. Εκείνον που είναι εκεί, δίπλα του», τόνισε ο Πέτρος Τατσόπουλος.