Dusty Springfield: Η Google τιμά με doodle τη μνήμη της Βρετανής τραγουδίστριας

Τη μνήμη της Βρετανής τραγουδίστριας Ντάστι Σπρίνγκφιλντ τιμά η Google με το σημερινό της doodle.

Η Σπρίγκφιλντ γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1939 και πέθανε στις 2 Μαρτίου 1999. Τη δεκαετία του ’60 μεσουράνησε και μέχρι σήμερα θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες.

Γεννήθηκε στο Δυτικό Χάμπστεντ του Βόρειου Λονδίνου και έδειξε από πολύ μικρή ηλικία την αγάπη της για το τραγούδι.

Ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο όταν ήταν 11 ετών, και ξεκίνησε να τραγουδά μαζί με τον αδερφό της μέσα στο γκαράζ τους. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος άρχισε και τις ζωντανές εμφανίσεις.

Ξεκίνησε με τις «Lana Sisters» ενώ αργότερα συμμετείχε στους «Springfields» το τριμελές συγκρότημα του αδερφού της.

Όταν διαλύθηκε η Ντάστι ξεκίνησε τη δική της επιτυχημένη σόλο καριέρα.

Λίγους μήνες μετά την έναρξη της σόλο καριέρα της κυκλοφόρησε το εμβληματικό τραγούδι «I Only Want To Be With You» (1964), που έφτασε στο Νο. 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Νο. 12 στις Η.Π.Α. Η τραγουδίστρια είχε αρκετές επιτυχίες, όπως το «Some of Your Lovin»,«Little by Little» και το εξαιρετικά επιτυχημένο «You Don’t Have To Say You Love Me», που σήμερα, πλέον, θεωρείται κλασικό. Το 1969 έφτασε στο απόγειο της καριέρα της όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Dusty in Memphis» με το τραγούδι «Son of a Preacher Man» να γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία.

Τη δεκαετία του '70 έπεσε σε καταχρήσεις και έκανε ένα διάλειμμα. Επέστρεψε ωστόσο δριμύτερη το 1987 σε μια επιτυχημένη συνεργασία με τους Pet Shop Boys, όταν κυκλοφόρησαν το single «What Have I Done to Deserve This?».

Στις αρχές της δεκαετίας του '90 σημείωσε την τελευταία, μεγάλη επιτυχία της όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Reputation».

Η Σπρίγκφιλντ διαγνώσθηκε με καρκίνο του μαστού το 1994 και άφησε την τελευταία της πνοή στις 2 Μαρτίου 1999,ένα μήνα πριν από τα 60ά της γενέθλια.