Ο 50cent διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο

Ύμνοι «50cent» για Ελλάδα και Αθήνα μέσα από βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά του δίκτυα, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής μετά την συναυλία που έλαβε χώρα στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.

Αυτό το βίντεο είναι (στα πλαίσια της συμφωνίας) ένα από τα αντισταθμιστικά που είχε ζητήσει ο ΕΟΤ προκειμένου να στηρίξει χορηγικά την συναυλία που έδωσε στην Ελλάδα την Κυριακή και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, αφού προσέλκυσε χιλιάδες κόσμου στο ΟΑΚΑ.

Εκτός από αυτό, στα αντισταθμιστικά περιλαμβάνονται και άλλες αναρτήσεις στα social media του καλλιτέχνη.

Ο «50cent» έχει 47 εκατομμύρια followers στα social media του, ειδικά στο insta και είναι ένας από τους μεγαλύτερους hip hopers όλων των εποχών με τεράστια απήχηση παγκοσμίως.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος τραγούδησε στον τελικό του superball στην Αμερική μαζί με άλλους τέσσερις καλλιτέχνες του είδους.

Στο βίντεο υπάρχουν και πλάνα από την συναυλία η οποία είχε μεγάλη επιτυχία, αναδεικνύοντας έτσι και την πρωτεύουσα ως προορισμό και συναυλιακού τουρισμού -που κι αυτό ήταν στόχος του Οργανισμού να αναδειχθεί όταν έκανε την συμφωνία.

Στο βίντεο υπάρχουν πλάνα από την αθηναϊκή Ριβιέρα, την πανέμορφη ακτογραμμή της Αττικής, ενώ τονίζουν τις δυνατότητες που έχει ο επισκέπτης για yaghting και άλλες υψηλού επιπέδου δραστηριότητες.

40,000 Athens Greece check the vibes, you know i’m different GLGGreenLightGang we do it different • https://t.co/jnbpt4Vpb3 pic.twitter.com/x6CgQMfsI8