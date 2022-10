Μαντόνα: Σοκάρει τους θαυμαστές σε βίντεο χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα

Σοκάρει τους ακολούθους της η Μαντόνα με βίντεο που ανέβασε στα social media, στο οποίο δεν φοράει ίχνος μακιγιάζ και δεν χρησιμοποιεί φίλτρα. Το πρόσωπό της απέχει από την εικόνα που έχουν συνηθίσει οι θαυμαστές της, καθώς δείχνει παραμορφωμένο. Η ίδια λέει στο βίντεο «Ω Θεέ μου, γιατί το έκανες αυτό;» ακούγεται να λέει όταν αντικρίζει το πρόσωπό της χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Πλαστικοί χειρουργοί του εξωτερικού πιθανολογούν για τις επεμβάσεις που έκανε η Μαντόνα στην Page Six. Βασίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύει η σταρ.

