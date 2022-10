Ο Άγγελος Μπράτης μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!» για την συμμετοχή του στο J2US αλλά και για το ενδεχόμενο να παρουσιάσει εκπομπή.

Ο σχεδιαστής μίλησε για τις πρόβες του Just the two of us.

«Οι πρόβες πάνε πάρα πολύ καλά, κάθε φορά ου έρχομαι, ενθουσιάζομαι και περισσότερο. Ο κόσμος μου λέει ότι του αρέσει που με βλέπει να είμαι «έξω καρδιά». Το μόνο που με ενοχλεί είναι που λένε το όνομά μου «Μπράντης» και όχι Μπράτης, τα αρνητικά σχόλια δε με ενοχλούν», είπε αρχικά ο Άγγελος Μπράτης.

Για το εάν θα τον δει το κοινό σε μία διαφορετική συνεργασία, ο Άγγελος Μπράτης επεσήμανε πως, «Ο κ. Μπράτης κριτής, χορευτής, τραγουδιστής. Ο κ. Μπράτης… παίρνει συνεντεύξεις; Ο κ. Μπράτης… ταξιδεύει; Ο κ. Μπράτης είναι ένας χαρακτήρας. Είμαι ένας άνθρωπος έξω καρδιά, είναι όμως φορές που δεν θέλω να με πλησιάζει κάνεις και να κλειστώ σπίτι μου. Όταν με περικυκλώνουν πολλοί άνθρωποι και μου ζητάνε πράγματα ή απαιτούν πράγματα, κλείνομαι στον εαυτό μου.

Το GNTM το βλέπω διαφορετικό, γιατί είναι διαφορετικό. Δεν μου λείπει γιατί είμαι στο J2US και έχουμε μία τεράστια σκηνή, είναι και η Σαμπρίνα. Όλη μου τη ζωή το ήθελα αυτό, τώρα θα μου λείπει κάτι άλλο;», τόνισε κλείνοντας ο σχεδιαστής.