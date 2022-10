Ενοχλημένος ο Άγγελος Μπράτης με τις ερωτήσεις δημοσιογράφων: Mην το ξανακάνεις αυτό

Ο γνωστός σχεδιαστής δεν έκρυψε τον εκνευρισμό μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων ....

Ο Άγγελος Μπράτης συμμετέχει στον φετινό κύκλο του Just the 2 of Us» με παρτενέρ του, τη Σαμπρίνα.

Μετά την εμφάνισή τους, ο Άγγελος Μπράτης και η Σαμπρίνα έκαναν δηλώσεις στις κάμερες από τα παρασκήνια του J2US.

Ο γνωστός σχεδιαστής ωστόσο δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του όταν ρωτήθηκε για μία πιθανή επιστροφή του στο "GNTM".

"Πού να επιστρέψω; Θα φύγω τώρα από εδώ για να πάω εκεί; Δεν νομίζω. Γιατί να το σκεφτούν αυτό; Εσύ πόσα χρόνια κάνεις αυτό που κάνεις; Δηλαδή αν κάνεις μια άλλη δουλειά, όπως εγώ που είμαι σχεδιαστής και το κάνω 20 χρόνια. Αν σου δώσουν μια άλλη δουλειά και την κάνεις για τέσσερα χρόνια συνεχόμενα, θα θέλεις να την κάνεις για 20; Όχι" απάντησε με αυστηρό ύφος.

Όταν οι δηλώσεις του Δημήτρη Σκουλού για τη Βίκυ Καγιά τέθηκαν στο τραπέζι, ο Άγγελος Μπράτης ξεκαθάρισε: "Άντε πάλι! Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, δεν θα συζητήσουμε τι είπε ο κύριος Σκουλός. Μην το ξανακάνεις αυτό!".