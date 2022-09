Post Malone: Ο ράπερ έπεσε σε καταπακτή κατά τη διάρκεια συναυλίας - Πάγωσε το κοινό

Ο διάσημος ράπερ Post Malone είχε ένα τρομακτικό ατύχημα κατά τη διάρκεια συναυλίας του το βράδυ του Σαββάτου, όταν ξαφνικά έπεσε σε μια καταπακτή και χτύπησε τα πλευρά του, σύμφωνα με τον μάνατζέρ του. Ο 27χρονος Αμερικανός ράπερ την ώρα που ερμήνευε το κομμάτι «Circles» στο Enterprise Center στο Σεντ Λούις, παραπάτησε και έπεσε σε μια τρύπα στη σκηνή, με το κοινό και τους συνεργάτες του να «παγώνουν».

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα social media, ενώ ακούγονται και κάποιες φωνές από το πλήθος που φοβήθηκε για τον ράπερ.

Η Tana Cantrell, η οποία ήταν ένα από τα άτομα που βρίσκονταν στη συναυλία, δήλωσε στο CNN ότι το ατύχημα συνέβη περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της εμφάνισής του. «Εκείνη τη στιγμή, από τη δική μου οπτική γωνία, φαινόταν σαν να κατέρρευσε στη σκηνή, πιάνοντας το στήθος του», δήλωσε η Cantrell. «Μπορούσες να δεις στο πρόσωπο και στο σώμα του πόσο πολύ πονούσε και τότε κατάλαβα ότι ήταν σοβαρό. Τα πόδια του έτρεμαν από τον πόνο».

«Από άλλες γωνίες μπορούσες να δεις ότι υπήρχε μια τρύπα στη σκηνή από την οποία είχε πέσει όταν κατέβασαν την κιθάρα του και δεν κατάφεραν να ξαναβάλουν εγκαίρως το πάτωμα», πρόσθεσε η Cantrell.

Ο Ώστιν Ρίτσαρντ Ποστ (Post Malone) έδειξε να πονάει πολύ και αμέσως η μουσική σταμάτησε. Ο ίδιος μετά από λίγο κατάφερε να σηκωθεί και να αποχωρήσει από τη σκηνή με τη βοήθεια των γιατρών, διαβεβαιώνοντας το κοινό πως θα αποσυρθεί στα παρασκήνια μόνο για λίγα λεπτά μέχρι να συνέλθει.

Ο ράπερ έλειψε από τη σκηνή για 15 λεπτά, καθώς του προσφέρθηκε ιατρική βοήθεια στα παρασκήνια. Ενώ έπιανε τα πλευρά του και φαινόταν να πονάει ξαναβγήκε στη σκηνή, ολοκληρώνοντας τη συναυλία με τα κομμάτια Rockstar, Cooped Up, Sunflower και White Iverson στην... πιο σύντομη version τους.

«Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Και λυπάμαι. Υπήρχε μία μεγάλη τρύπα στη μέση της σκηνής» είπε και ευχαρίστησε τον κόσμο που παρέμεινε. «Έχω τους καλύτερους φαν στον κόσμο» είπε. «Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Και ευχαριστώ που μείνατε παρότι χτύπησα μόνος μου» συμπλήρωσε.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ενημέρωσε πως πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, αλλά διαβεβαίωσε πως «όλα είναι καλά. Μου έδωσαν μερικά παυσίπονα, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε να τσακίζουμε κ@λ@@ς στην περιοδεία. Την επόμενη φορά θα κάνουμε ένα δίωρο σόου για εσάς, ώστε να αναπληρώσουμε τα τραγούδια που δεν ακούστηκαν», είπε.

Post Malone made a few more die hard fans when he fell through a hole in the stage cracking 3 ribs. Fans said he came back out on stage after 10 minutes saying he was sorry & hurting so bad he was crying, then someone gave him a beer and he finished the concert.#PostMalone pic.twitter.com/eFZBn8TffU