Παντρεύτηκαν Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ!

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας κάτω από άκρα μυστικότητα, σύμφωνα με αναφορές από αμερικανικά ΜΜΕ.

Η εφημερίδα New York Post ανέφερε ότι έχει στην κατοχή της την άδεια γάμου από την κομητεία Κλαρκ στην Πολιτεία της Νεβάδα, η οποία κατατέθηκε το Σάββατο και δείχνει ότι η Λόπεζ και ο Άφλεκ παντρεύτηκαν.

Ο ιστότοπος TMZ, που ασχολείται με θέματα διασημοτήτων, ανέφερε επίσης ότι το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου.

