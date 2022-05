Δάκης: Το πραγματικό του όνομα, τα πρώτα βήματα και οι μεγάλες επιτυχίες του

Στη θλίψη έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος από την απώλεια του Δάκη.

Ο γνωστός και αγαπητός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο μουσικό έργο.

Το πραγματικό όνομα του Δάκη ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Όταν όμως πήγε στον Μάτσα για να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο και του είπε το «Βρασίδας» εκείνος σχολίασε πως αυτό θα του ταίριαζε μόνο αν τραγουδούσε ρεμπέτικα.

Έτσι χρησιμοποίησε το υποκοριστικό από το όνομα που τον φώναζε η μητέρα του: Βρασιδάκης-Δάκης.

Γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σε ηλικία 20 ετών ήρθε στην Ελλάδα (1963) και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων.

Το 1964 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens» ενώ ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία σε διάφορες γλώσσες, Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά.

Οι επιτυχίες εκείνης της περιόδου ήταν, μεταξύ άλλων: «Monsieur Cannibal», «Tu Veux ou tu veux pas», «Mourir ou vivre», «Gaston».

Το γεγονός ότι μιλούσε άπταιστα έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, αραβικά), του έδωσε την άνεση να ερμηνεύσει διεθνές ρεπερτόριο.

Ο πρώτος του δίσκος στα ελληνικά είχε τον τίτλο «Γεια σου ευχαριστώ» και ηχογραφήθηκε το 1968. Συνθέτης του ήταν ο Κώστας Ξενάκη.

Αμέσως μετά ακολούθησε η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και οι διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα Καλοκαίρια» και «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά».

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τεράστια και ο Δάκης έγινε γρήγορα ένας από τους πιο περιζήτητους ερμηνευτές εκείνης της εποχής.

Οι συνεργασίες του και οι εμφανίσεις που άφησαν εποχή

Εκτός από τον Ξενάκη και τον Πλέσσα συνεργάστηκε και με άλλους σπουδαίους συνθέτες: Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Νίκος Λαβράνος, Νίκος Καρβέλας, Αλέκος Χρυσοβέργης, Γιώργος Θεοδοσιάδης.

Επίσης, τραγούδησε στίχους στιχουργών όπως: Πυθαγόρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σώτια Τσώτου, Ξενοφώντας Φυλέρης, Θάνος Σοφός, Ρόνη Σοφού.

Από τις ζωντανές εμφανίσεις του ξεχωρίζουν αυτές στα κέντρα διασκέδασης: Rex, Diogenis Palace, Νεράιδα, Φαντασία, Αστέρια, Αθηναία και Ribas.

Όσο για τις συνεργασίες του; Αξιοσημείωτες είναι αυτές με τους: Μαρινέλλα, Κώστα Χατζή, Γιάννη Πάριο, Χάρις Αλεξίου, Άννα Βίσση.

Σε διεθνές επίπεδο συνεργάστηκε με τους Rolling Stones, Charles Aznavour, Dalida, Milva, J. Dassin, S. Distel και Ντέμη Ρούσσο, με τον οποίο ήταν ξαδέρφια.

Πέρα από το τραγούδι, ασχολήθηκε και με την υποκριτική, καθώς συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, στα Θέατρα Βέμπο, Παρκ, Κοτοπούλη-Ρεξ και αλλού ενώ είχε εμφανιστεί και σε δημοφιλείς ελληνικές ταινίες. Ανάμεσά τους, οι «Γοργόνες και Μάγκες» και «Η Θεία μου η Χίπισσα».

Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλά Διεθνή Φεστιβάλ Τραγουδιού, αποσπώντας πολλές διακρίσεις και βραβεία.

Μάλιστα, το 1980 συμμετείχε και στον ελληνικό τελικό για την ανάδειξη εκπροσώπου για τη Eurovision, με το τραγούδι «Πάρε ένα κοχύλι απ΄το Αιγαίο» αλλά πήρε τη 2η θέση.

Συνολικά στην καριέρα του κυκλοφόρησε 39 δίσκους και 19 singles.

Ο τελευταίος του δίσκος βγήκε το 2008 με τίτλο «Moments». Ήταν του Μίμη Πλέσσα και σε αυτόν ερμήνευσε τραγούδια σε 7 διαφορετικές γλώσσες.