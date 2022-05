Έμα Στόουν: H πρώτη της επίσημη εμφάνιση στην Αθήνα - Σικάτη, αιθέρια, ανεπιτήδευτα σέξι

Η αιθέρια Εμα Στόουν, αφού έφερε γούρι στον Ολυμπιακό που πήγε κατευθείαν στο Final-4 της EuroLeague, έκανε τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της στην Αθήνα.

Το iefimerida.gr γράφει για τη συνέντευξη τύπου για την πρεμιέρα της ταινίας Βληχή, του Γιώργου Λάνθιμου, που πρωταγωνιστεί η Εμα Στόουν, η οποία δώθηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή, αφού προηγήθηκε η δημοσιογραφική προβολή του φιλμ.

Η ταινία Βληχή γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο, με πρωταγωνιστές την Έμα Στόουν και τον διακεκριμένο Γάλλο ηθοποιό Νταμιάν Μπονάρ.

Ο πολυβραβευμένος Έλληνας κινηματογραφικός δημιουργός Γιώργος Λάνθιμος, αποδεχόμενος την πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της διευθύντριας του ΝΕΟΝ, Ελίνας Κουντούρη, υπέγραψε την παραγωγή.

Η ταινία αποτελεί τη δεύτερη ανάθεση του προγράμματος της ΕΛΣ και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, The Artist on the Composer.