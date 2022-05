Λάμψη Χόλιγουντ στο ΣΕΦ - Η Έμα Στόουν πανηγύριζε στα καλάθια του Ολυμπιακού!

Μεταξύ των θεατών του Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό ήταν η Έμα Στόουν, φορώντας μάλιστα μάσκα των Πειραιωτών.

Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πήγε να παρακολουθήσει τον αγώνα παρέα με τον Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργος Λάνθιμος, με τον οποίο έχουν στενή φιλική σχέση, ενώ την είχε σκηνοθετήσει και στην ταινία «The Favourite» το 2018. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης είναι φίλος του μπάσκετ έχοντας περάσει τα νεανικά του χρόνια αγωνιζόμενος και σε ομάδα.

Η Έμα Στόουν έδειχνε να απολαμβάνει την παρουσία της στο ΣΕΦ και πολλές φορές σηκωνόταν και πανηγύριζε καλάθια του Ολυμπιακού.

That one got the Emma Stone seal of approval #EveryGameMatters pic.twitter.com/JTszy184jn