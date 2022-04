Δύσκολες ώρες για γνωστή ηθοποιό – Το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου και η εισαγωγή σε κλινική αποτοξίνωσης

Τα πάνω κάτω έχουν έρθει στη ζωή της γνωστής ηθοποιό αφού, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσής της από τα γυρίσματα της ταινίας Magic Mike 3, έγινε γνωστό ότι χώρισε από τον επί 24 χρόνια σύζυγό της και εισήχθη σε κλινική αποτοξίνωσης.

Η 49χρονη Θάντι Νιούτον, γνωστή από τη συμμετοχή της σε παραγωγές, όπως το «Επικίνδυνες Αποστολές 2» και το «Κυνήγι της Ευτυχίας», φέρεται ότι απολύθηκε από το «Magic Mike 3» ύστερα από καβγά που είχε με τον πρωταγωνιστή Τσάνινγκ Τέιτουμ, κάτι που η ίδια είχε διαψεύσει λέγοντας πως έφυγε για «οικογενειακούς λόγους».

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Page Six, το καστ και τα μέλη της παραγωγής είχαν ανησυχήσει για την υγεία της στη διάρκεια των γυρισμάτων στο Λονδίνο, με τον ατζέντη της να αναγκάζεται να ταξιδέψει από το Λος Αντζελες στη Βρετανία για να μπορέσει να «ηρεμήσει» τα πράγματα. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές από το περιβάλλον της, αναφέρει ότι η Νιούτον ήταν συναισθηματικά φορτισμένη από τον χωρισμό της από τον 52χρονο Ολ Πάρκερ, με τον οποίο έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ηλικίας 21, 17 και 8 ετών σήμερα. Ο Πάρκερ είναι ο Βρετανός παραγωγός που έχει υπογράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία του μιούζικαλ «Mamma Mia! Here we go again» το 2018.

«Η Θάντι συμπεριφερόταν περίεργα στα γυρίσματα και ήταν οξύθυμη. Η ψυχολογική της κατάρρευση την είχε αποσυντονίσει τόσο, που ήταν σαφές ότι δεν μπορούσε να παίξει τον ρόλο.

Συνέβησαν πολλά στην προσωπική της ζωή. Εκείνη και ο σύζυγός της είχαν χωρίσει. Εδειχνε τόσο στρεσαρισμένη, που έφερνε ακόμα και τα δύο κατοικίδια κουνέλια της στο ξενοδοχείο για ψυχολογική υποστήριξη», ανέφερε πηγή από τα γυρίσματα, προσθέτοντας ότι «η ομάδα της ήθελε να εισαχθεί σε κλινική αποτοξίνωσης για να λάβει ψυχολογική βοήθεια. Υποτίθεται ότι θα έφευγε άμεσα για την κλινική. Έκαναν μια προσπάθεια για ένα κέντρο αποτοξίνωσης στο Μαλιμπού, αλλά δεν τη δέχτηκαν. Κανονίζουν τώρα να πάει σε κλινική της Αριζόνα».