Δανάη Μιχαλάκη: Τον Γιώργο τον είδα πρώτη φορά στην Σύρο που δούλευα σερβιτόρα σε ένα bar

Τον είδα πρώτη φορά στη Σύρο, δούλευα σε ένα κοκτέιλ μπαρ σερβιτόρα και μας σύστησαν, αλλά ήταν κάπως φευγαλέο...

Εγώ δεν έπαθα κεραυνοβόλο έρωτα, αλλά είχα κάνει εντύπωση στον Γιώργο...

Η Δανάη Μιχαλάκη, μίλησε για τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου και την πρώτη γνωριμία τους.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στο «Καλύτερα Δε Γίνεται», και μετά από το βίντεο – αφιέρωμα, που της είχαν ετοιμάσει, η παρουσιάστρια ανέφερε την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη λέγοντας ότι «Δεν της ταιριάζει καθόλου η λέξη πεθερά».

Για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον άντρα της, η Δανάη Μιχαλάκη ανέφερε, ότι αυτό θα συμβεί, αλλά εκείνη δεν είναι έτοιμη ακόμη, ενώ υπογράμμισε, ότι έχουν τραγουδήσει μαζί επί σκηνής.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πώς γνώρισε τον Γιώργο Παπαγεωργίου.

«Είναι όλα καρμικά για μένα. Πιστεύω πάρα πολύ ότι το σύμπαν βάζει το χεράκι του και κάποια πράγματα είναι καρμικά στη ζωή. Τον σύζυγό μου τον είδα πρώτη φορά στην Σύρο που δούλευα σερβιτόρα σε ένα cocktail bar. Μας συστήσανε αλλά ήταν κάπως οκ… Εγώ δεν έπαθα κεραυνοβόλο έρωτα, αλλά είχα κάνει εντύπωση στον Γιώργο. Εντάξει ειλικρίνεια πάνω από όλα.

Μετά το έφερε η ζωή και πήγα να δω τον «Αρίστο». Ε ήταν κανονισμένο. Με ρώτησε πώς μου φάνηκε και είπα «Ωραίο!». Οριακά νόμιζε ότι δεν μου άρεσε. Ήρθα out of the blue, φυσιολογικά. Ο συχνότερος λόγος που τσακωνόμαστε είναι η αναβλητικότητά μου για κάτι. Πολλές φορές λες γιατί μαλώνουμε; Είναι πάντα της στιγμής…» αποκάλυψε η Δανάη Μιχαλάκη.