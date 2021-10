Άλεκ Μπάλντουιν: Μία πραγματική σφαίρα εβλήθη κατά λάθος - Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Τα μηνύματα του ηθοποιού

Η καρδιά μου έχει ραγίσει για το σύζυγό της, τον γιο τους και όλους όσους γνώριζαν και αγάπησαν τη Χαλίνα.

Αυτά έγραψε ο διάσημος ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν, που φέρεται να πυροβόλησε στα γυρίσματα της ταινίας Rust με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα που έδειξε τη ζωή της Χαλίνας Χάτσινς, μιας συζύγου, μητέρας και συναδέλφου μας άξια μεγάλου θαυμασμού. Συνεργάζομαι πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας για να γίνει αντιληπτό πώς συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με τον σύζυγό της, προσφέροντας τη στήριξή μου σε αυτόν και την οικογένειά του.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna.

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Το όπλο με το οποίο σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφία στα γυρίσματα της ταινίας του Άλεκ Μπόλντουιν στο Νέο Μεξικό περιείχε μία μοναδική, πραγματική σφαίρα, ανέφερε ένα σωματείο του Χόλιγουντ σε υπόμνημα προς τα μέλη του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Μία πραγματική σφαίρα εβλήθη κατά λάθος

Μία πραγματική σφαίρα εβλήθη κατά λάθος στα γυρίσματα από τον πρωταγωνιστή, πλήττοντας τόσο τη διευθύντρια φωτογραφίας, το μέλος (μας) Χαλίνα Χάτσινς, όσο και τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα.

Αυτό ανέφερε ένα σωματείο του Χόλιγουντ σε υπόμνημα προς τα μέλη του, το τοπικό παράρτημα του σωματείου IATSE, σύμφωνα με το Variety και το IndieWire.

Γιατί μου δόθηκε ένα γεμάτο όπλο

Ο Αμερικανός ηθοποιός Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε χθες Πέμπτη, προφανώς από ατύχημα, η διευθύντρια φωτογραφίας και τράυψε τον σκηνοθέτη μιας νέας ταινίας γουέστερν που γύρισε στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, μια δυστυχία που ερευνήθηκε από τις αρχές.

Γιατί μου δόθηκε ένα γεμάτο όπλο, με αληθινές σφαίρες, (hot gun); Φέρεται να φώναζε ο ηθοποιός Άλεκ Μπόλντουιν μετά το ατύχημα με το όπλο που κρατούσε στα χέρια του εκπυρσοκρότησε.

Η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας Rust, σε σενάριο και σκηνοθεσία του 48χρονου Τζόελ Σόουζα με συμπαραγωγό και πρωταγωνιστή τον 63χρονο Μπόλντουιν, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Νέου Μεξικού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο Σόουζα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο περιφερειακό ιατρικό κέντρο Christus St. Vincent χωρίς να γίνει γνωστό πόσο σοβαρά έχει τραυματιστεί.

Ωστόσο, ο ηθοποιός Φράνσις Φίσερ έγραψε στο Twitter ότι «ο Σούζα μου έστειλε γραπτό μήνυμα ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο».

Ερωτηθείς να επιβεβαιώσει την πληροφορία, ο εκπρόσωπος πάντως του ιατρικού αυτού κέντρου, Αρτούρο Ντελγκάδο, απάντησε ότι δεν επιτρέπεται να δώσει δημοσιεύσεις για το προϊόν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα με ειδήσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο, την Deadline, η οποία επικαλείται μια πηγή στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε, ο Μπόλντουιν μετέβη εκουσίως εκεί, όπου ανακρίθηκε και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Το γραφείο του σερίφη δυστυχώς ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον κάποιου προσώπου και ότι οι αρχές ανακρίνουν πρόσωπα και ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

«Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου.

Η Χάτσινς, η οποία είχε καταγωγή από την Ουκρανία και είχε μεγαλώσει σε μια σοβιετική στρατιωτική βάση στο Αρκτικό Κύκλο, είχε εργαστεί στην Ευρώπη ως δημοσιογράφος του ερευνητικού ρεπορτάζ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Το 2015 είχε αποφοιτήσει από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και είχε επιλεγεί το 2019 ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του χώρου των κινηματογραφιστών από το περιοδικό του χώρου "American Cinematographer", όπως αναφέρει το βιογραφικό της ιστοσελίδας.

Στη σελίδα της στο Instagram, η ίδια περιέγραφε τον εαυτό της ως «μια ανήσυχη ονειροπόλο» και «εθισμένη στην αδρεναλίνη».

Η τελευταία της ανάρτηση, πριν από δύο ημέρες, εμφανίζεται στην ίδια σε ένα βίντεο να φοράει ένα καόμπακο πάνω σε έναν λόγο και η λεζάντα γράφει: "Ένα από τα τυχερά όταν γυρίζει ένα γουέστερν είναι ότι ιππεύεις άλογα στο ρεπό σου".

Η Έπριλ Ράιτ, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παράγωγος, έγραψε στο Facebook: «Αρνούμαι να πιστέψω.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή ... πυρά από το αεροπλάνο για να σκοτώσει ένα μέλος του συνεργείου · πρόκειται για μια φρικτή τραγωδία», δήλωσε ο ηθοποιός Τζο Μανγκανιέλο, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τη Χάτσινς στην ταινία δράσης. . . . του 2020 "Archenemy".

Οι Εκπρόσωποι της Χάτσινς δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερ να σχολιάσουν την πληροφορία για τον θάνατό της.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν αν δεν πρόκειται για ατυχήματα.

Οι Εκπρόσωποι του Μπόλντουιν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν.

Χθες, όμως, το περιοδικό Οι άνθρωποι έγραψαν ότι ο Μπόλντουιν έχει μιλήσει για "ατύχημα" που ενείχε "αστοχία ενός πλήθους με άθλημα".

Ο 63χρονος ηθοποιός είναι «συντετριμμένος» και έκλαιγε καθώς μίλησε χθες στο τηλέφωνο έξω από το γραφείο του σερίφη στη Σάντα Φε.

Η παραγωγή της ταινίας διακόπηκε "για αδιευκρίνιστη χρονική περίοδο", σύμφωνα με πολλά ειδησεογραφικά μέσα που επικύρωσαν την εταιρεία Rust Movie Productions LLC.

Το ατύχημα επανέφερε τον διάλογο για τον συγκεκριμένο τύπο όπλων με άθλημα που πρέπει να απαγορευτούν.

Τον Μάρτιο του 1993, ο 27χρονος ηθοποιός Μπράντον Λι, ο γιος του αστέρα των ταινιών πολεμικών τεχνών Μπρους Λι, σκοτώθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της ταινίας The Crow.

Το όπλο είχε γεμίσει με άσφαιρα, αλλά η νεκροτομή έδειξε πως ο ηθοποιός χτυπήθηκε από σφαίρα 0,44 μπλοκαρισμένη μέσα στο κάννη που βλήθηκε όταν συμπρωταγωνιστής τράβηξε τη σκανδάλη, χτυπώντας τον στην κοιλιακή χώρα.

Η έρευνα που διενεργήθηκε κατέληξε στο ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία από «αμέλεια».

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: Ένας ταραγμένος Άλεκ Μπάλντουιν, αφού πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τον κινηματογραφιστή στα γυρίσματα της νέας της ταινίας και τραυμάτισε τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη. Πώς στο καλό θα μπορούσε να συμβεί αυτό;

Pics: Jim Weber ⁦ @thenewmexican ⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK

— Piers Morgan (@piersmorgan) 22 Οκτωβρίου 2021

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ