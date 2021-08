Επιστολή της Σινέντ Ο΄ Κόνορ στον πρίγκιπα Χάρι για την ψυχική υγεία

Η τραγουδίστρια Σινέντ Ο΄ Κόνορ έγραψε μία συγκινητική ανοιχτή επιστολή στον πρίγκιπα Χάρι.

Η τραγουδίστρια, η οποία έχασε τη μητέρα της σε τροχαίο δυστύχημα όταν ήταν έφηβη, λέει ότι ταυτίζεται με όσα είπε ο πρίγκιπας Χάρι για τη θλίψη στο ντοκιμαντέρ του Apple TV «The Me You Can't See».

Ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, σε τροχαίο, όταν ήταν 12 ετών.

Ως κάποια που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας που σχετίζονται με το τραύμα, ήθελα να σας ενημερώσω για το πόσο με εξέπληξε η σειρά στo Apple TV. Απλώς συνεχίστε να διαπρέπετε» έγραψε η τραγουδίστρια στην εφημερίδα Independent της Ιρλανδίας.

