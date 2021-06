Συγκλονίζει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Θέλω τη ζωή μου πίσω - Θέλω να κάνω παιδί και δε με αφήνουν

Σε μια κατάθεση που συγκλονίζει προχώρησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σχετικά με το γεγονός ότι ο πατέρας της και η νομική του ομάδα διαχειρίζονται τη ζωή της και την τεράστια περιουσία της τα τελευταία 13 χρόνια.

Απευθυνόμενη σε μία δικαστή στο Λος Άντζελες, η δημοφιλής τραγουδίστρια ζητά να μπει ένα τέλος επιτέλους στον εφιάλτη της.

Britney Spears broke her silence in a court hearing regarding her court-ordered conservatorship that has been in place for nearly 13 years.



"I'm traumatized. I'm not happy, I can't sleep. I'm so angry, it's insane," Spears said.