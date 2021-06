Κατερίνα Λέχου : Δεν εξιλεώθηκα λέγοντάς το

Η Κατερίνα Λέχου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τον Γιάννη Βίτσα και μεταξύ άλλων μίλησε και για το κίνημα me too, αλλά και για τη δική της προσωπική εξομολόγηση.

Το me too ήρθε σε μια καλή στιγμή, όταν η κοινωνία ήταν ώριμη να το ακούσει. Ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί ποτέ να είναι ανώδυνο. Είναι επώδυνο. Επηρεάζεται ένα δίκτυο ανθρώπων, οι θύτες, τα θύματα, οι συγγενείς τους, γιατί κανείς δεν είναι μόνος του στη Γη. Καμία αλλαγή ποτέ στον κόσμο, στην ιστορία, δεν έχει συμβεί ανώδυνα, αναίμακτα....

