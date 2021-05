Σοκάρει η Lady Gaga: Ο βιασμός στα 19 και η εγκυμοσύνη - Θεωρούσα πως ήταν δικό μου λάθος

Με δάκρυα στα μάτια η Lady Gaga αποκάλυψε ότι είχε μείνει έγκυος μετά τον βιασμό της από μουσικό παραγωγό. Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ της Όπρα Γουίνφρεϊ και του πρίγκιπα Χάρι, η superstar περιέγραψε τη φρίκη που βίωσε.

"Ήμουν 19 χρονών και εργαζόμουν στη βιομηχανία. Ένας παραγωγός μου είπε "βγάλε τα ρούχα σου". Και είπα "όχι". Και έφυγε και μου είπαν ότι θα έκαιγαν όλη μου τη μουσική. Και δεν σταμάτησαν. Και δεν σταμάτησαν για να με ρωτήσουν και εγώ πάγωσα και εγώ... εγώ δεν θυμάμαι καν" είπε. Η Lady Gaga, της οποίας το κανονικό όνομα είναι Στέφανι Τζερμανότα έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη σεξουαλική της κακοποίηση και έχει πει ότι της προκάλεσε διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δεν έχει αναφέρει ποτέ το όνομα του παραγωγού που τη βίασε σε μια προσπάθεια να μην τον ξαναδεί.

Η ίδια είπε ότι πηγαίνοντας στην ψυχίατρο που την παρακολουθούσε, πυροδοτήθηκαν όλες οι οδυνηρές αναμνήσεις: "Αρχικά ένιωσα πόνο παντού, μετά μούδιασα. Και μετά ήμουν άρρωστη για εβδομάδες, και εβδομάδες και εβδομάδες και εβδομάδες και συνειδητοποίησα ότι ήταν ο ίδιος πόνος που ένιωσε όταν ο άνθρωπος που με βίασε με πέταξε έγκυο σε μια γωνία. "Στο σπίτι των γονιών μου γιατί έκανα εμετό και ήμουν άρρωστη. Επειδή είχα κακοποιηθεί. Είχα κλειδωθεί σε ένα στούντιο για μήνες". Στο ντοκιμαντέρ της Apple TV+ μιλούν διάσημοι όπως ο πρίγκιπας Χάρι, σχετικά με τη μάχη τους με την ψυχική υγεία. Η Gaga είχε πει παλαιότερα ότι κρατούσε το περιστατικό της επίθεσης μόνο για τον εαυτό της επί επτά χρόνια: "Δεν ήξερα πώς να το σκεφτώ, δεν ήξερα πώς να το αποδεχτώ, δεν ήξερα πώς να μην κατηγορώ τον εαυτό μου ή να μην σκέφτομαι ότι ήταν δικό μου λάθος. Ήταν κάτι που μου άλλαξε τη ζωή, άλλαξε αυτό που ήμουν εντελώς. Άλλαξε το σώμα μου και τις σκέψεις μου". Παράλληλα, εξήγησε γιατί πίστευε πως η επίθεση ήταν δικό της λάθος και γιατί το έκρυβε: "Όταν συνέβη σκέφτομαι "τι έκανα για το προκαλέσω αυτό στον εαυτό μου; Υπήρχε ένα είδος ίσως θρησκευτικής ενοχής συνδεδεμένου με αυτό το περιστατικό ότι κατά έναν τρόπο είχα εμπνεύσει τη βία. Εξαιτίας του τρόπου που ντύνομαι, του τρόπου που είμαι προκλητική ως άνθρωπος. Σκέφτηκα ότι το προκάλεσα εγώ στον εαυτό μου με κάποιον τρόπο, ότι ήταν λάθος μου".

