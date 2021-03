Ο Λευτέρης Πανταζής μιλάει για το άρωμα που είχε βγάλει για τις γυναίκες και το πώς προέκυψε το ΛεΠα

Καλεσμένος στο Mega Star βρέθηκε σήμερα ο Λευτέρης Πανταζής, ο οποίος μίλησε για το πώς είχε αποφασίσει να βγάλει άρωμα, πώς προέκυψε το ΛΕΠΑ, αλλά και για όσα αγαπάει.

Έβγαλα άρωμα για τις γυναίκες. Η έμπνευσή μου ήρθε από ταξίδι μου στη Γαλλία. Μου είχαν κάνει παραγγελίες για ψώνια δικοί μου άνθρωποι, να τους φέρω πράγματα. Είδα μια διαφήμιση για μια κολόνια του Αλέν Ντελόν. Και είπα ότι θα βγάλω και εγώ κολόνια! Έτσι βγήκε και το ΛΕΠΑ είπε ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Λευτέρης είναι ο μάνατζερ του Πανταζή, αφού ο Πανταζής είναι ο καλλιτέχνης της υπόθεσης, και ο Λευτέρης είναι αυτός που κάνει τον οικονομικό προγραμματισμό και κρατάει τα γκέμια.

«Έχω χάρισμα να μυρίζομαι τις επιτυχίες. Δεν μαθαίνεται», εξήγησε ο Λευτέρης Πανταζής.

«Προσέχω τη διατροφή μου, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Τα ψιλοδοκίμασα και κράτησα αυτά που μου αρέσουν. Μου αρέσει να τραγουδάω και να δίνω αγάπη. Μου αρέσουν και οι γυναίκες, καταθέτω την ψυχή μου σε αυτές», είπε ακόμα για όσα του αρέσουν και αγαπάει.

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε και για τη συμμετοχή του στο Just the Two of Us, αναφέροντας μεταξύ άλλων ήταν το απόλαυσε, και ότι και ο ίδιος θα πήγαινε με χαρά κριτής σε κάποιο talent show.

Το Mega Star ετοίμασε και μία έκπληξη στον Λευτέρη Πανταζή για τα γενέθλιά του, ενώ ο ίδιος χάρισε στους τηλεθεατές του Mega μερικές από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες του σε ξεχωριστές εκτελέσεις.