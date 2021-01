Έλενα Χριστοπούλου: Η ιστορία του διαζυγίου μου, μου άφησε ντροπή

H Έλενα Χριστοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό του The 2night Show με ανανεωμένο look και μίλησε στον Γρηγόρη Αρνούτογλουγια το GNTM, τους λόγους που δεν θα παρουσιάσει τελικά το Super Make Over στον ΣΚΑΪ, καθώς και για το αν σκέφτεται να ξαναπαντρευτεί.

Η πρώην coach του GNTM και κριτής του «My Style Rocks» μίλησε για προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της, ενώ είπε ότι η ιστορία του διαζυγίου της, της έχει αφήσει ντροπή.

«Τι να τον κάνεις τον γάμο ρε Γρηγόρη. Έχω περάσει τόσο δύσκολα στα προσωπικά μου, που λες τώρα άσε τον γάμο. Εγώ τον βιώνω τον αληθινό έρωτα. Σιγά μη μου χαλάσει τη ζωή μου ένας γάμος που δεν πήγε καλά. Δεν πρόκειται να μου χαλάσει τη ζωή μου κανένας. Παίρνω δύναμη και προχωράω. Η ιστορία του διαζυγίου μου, μου έχει αφήσει ντροπή. Θα μπορούσα να τα έχω σταματήσει όλα αυτά με τρόπους που δεν είναι της ηθικής μου και του "ύψους " μου. [...] Τα δικαστήρια τραβάνε. Εμένα με ενοχλεί που όλοι νομίζουν ότι σε ξέρουν και έχουν άποψη για σένα. Προσπάθησαν πολλοί να φοβηθώ αλλά δεν έγινε. Ανέχομαι τα αρνητικά του συντρόφου μου και με ανέχεται κι αυτός. Έτσι είναι η αγάπη».

Όσο για τον ποιον θα ήθελε να μανατζάρει, εξομολογήθηκε ότι αυτός είναι ο Καράβας: «Θα ήθελα να μανατζάρω τον Καράβα. Μου αρέσει σαν άντρας. Νιώθω ότι έχει μέλλον. Δεν θέλω να μανατζάρω κάποιο παρουσιαστή. Μου αρέσουν οι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες. Δε μανατζάρω συνολικά τη Δανάη αλλά τα social της. Και δεν διάλεξα εγώ το πάνελ της Ηλιάνας. Την εικόνα της Ηλιάνας την έχω ναι. Η Ηλιάνα όσο περνάει ο καιρός καλυτερεύει στην εκπομπή και δένει με την ομάδα της». Για το GNTM είπε ότι για εκείνη ήταν βελούδινο το διαζύγιο, ενώ σχολίασε ότι «όσοι είμασταν εκεί, ξέρουμε τι έχει γίνει!».

Για τη σχέση της με την τηλεόραση είπε: «Η τηλεόραση είναι η κοινωνία μας σε ένα κουτί! Θα μπορούσα να μείνω για πάντα εκτός τηλεόρασης. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι βλέπω πολλή ψευτιά. Είχα συζητήσει για την παρουσίαση του Super Make Over. Tα κανάλια είναι εταιρείες. Προφανώς σκέφτηκαν να πάρουν ένα πιο φρέσκο πρόσωπο. Βusiness is business. Έχω υπάρξει "δημοσιοσχεσίτισσα ” γιατί αλλιώς δεν μπορείς να επιβιώσεις»