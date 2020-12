Άγριο ξέσπασμα του Τομ Κρουζ σε εργαζομένους στα γυρίσματα του Mission Impossible

Αν σας ξαναδώ να το κάνετε αυτό, θα πάρετε πόδι. Όποιον δω να το κάνει, αυτό ήταν. Μην τολμήσεις να το ξανακάνεις γ@@το!

Στο Χόλιγουντ επέστρεψαν στα στούντιο και γυρίζουν ταινίες χάρη σ' εμάς. Επειδή πιστεύουν σ' εμάς και σ' αυτό που κάνουμε. Κάθε βράδυ είμαι στο τηλέφωνο με κάθε κ@λοστούντιο, ασφαλιστικές εταιρείες, παραγωγούς. Χρησιμοποιούν το παράδειγμά μας για να κάνουν ταινίες. Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίες, γ@@@ληδες... Δεν ακούω συγγνώμες. Πείτε τις στους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους επειδή έχει κλείσει ο κλάδος μας. Δεν θα τους δώσουν αυτές φαγητό να φάνε ούτε θα πληρώσουν τα δίδακτρα των παιδιών τους

Την απόλυτη τήρηση των προστατευτικών μέτρων ενάντια του κορωνοϊού εφαρμόζει ο Τομ Κρουζ, κάτι που απαιτεί και από το συνεργείο του στα γυρίσματα της ταινίας που ετοιμάζει.



Ο 58χρονος σταρ καταγράφηκε σε έξαλλη κατάσταση να επιπλήττει δύο μέλη του συνεργείου γυρισμάτων του «Mission: Impossible 7» επειδή, σύμφωνα με τη Sun, στέκονταν σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων ο ένας από τον άλλον.



Στο ηχητικό που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα, ο διάσημος ηθοποιός ακούγεται να φωνάζει στους δύο εργαζόμενους, απειλώντας τους ακόμα και με απόλυση αν τους ξαναπετύχει να παραβιάζουν τους κανόνες που έχουν επιβληθεί στο set.

Το ξέσπασμα του ηθοποιού προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο με άλλους χρήστες του Twitter να του δίνουν συγχαρητήρια και άλλους να τον χαρακτηρίζουν υπερβολικό

Abso-fucking-lutely go @TomCruise if we all just followed the restrictions in place ..... https://t.co/mjX6C50dH6 — Alan 'opie' hall (@alanopiehall) December 16, 2020

So much to unpack here, but I am particularly fascinated by the shock, horror, and disgust in the way he yells the word "Producers!" https://t.co/VqrGqEBuEZ — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) December 16, 2020

Tom Cruise goes off on sound guy pic.twitter.com/SgOCeXrDWQ — Brent Terhune (@BrentTerhune) December 16, 2020

This is better than his scene in a Few Good Men #TomCruise #COVID19 https://t.co/BZGdaAkHHz pic.twitter.com/1Bi84NBrcJ — K.L. Brown, CEO of Sweat Box (@sweatboxprogram) December 16, 2020