Αργύρης Πανταζάρας: Η γυναίκα που ασχολείται συνέχεια με τον εαυτό της δεν έχει καμία τύχη μαζί μου

Τον Αργύρη Πανταζάρα φιλοξένησε το μεσημέρι του Σαββάτου η Ναταλία Γερμανού στο Καλύτερα δε γίνεται! Ο αγαπημένος ηθοποιός που γνωρίσαμε καλύτερα στη σειρά .Το κόκκινο ποτάμι αλλά και από το ρόλο του Τάκη, στις Άγριες Μέλισσες μίλησε στην εκπομπή, για το θέατρο, το Βραβείο Δημήτρης Χορν, αλλά και ποιο είδος γυναίκας δεν θα είχε μαζί του ερωτικά καμία τύχη!

Για την υποκριτική: Για να γίνεις καλλιτέχνης ματώνεις, αλλά ματώνεις για να παραμείνεις και ηθοποιός. Πάντα βάζω ένα κωμικό στοιχείο στο ρόλο για να ισορροπεί η δραματικότητα. Θεωρώ την κωμωδία πιο δύσκολη και τη σέβομαι.

Για την τηλεόραση:Έχω αρνηθεί δουλειά στην τηλεόραση είτε γιατί δεν προλάβαινα είτε γιατί δεν με ενδιέφερε το πρότζεκτ. Δεν έχω πει όχι στην τηλεόραση. Έχω πει όχι σε πρότζεκτς γενικά που δεν με ενδιέφεραν.

Για την θεατρική παράσταση This is not Romeo & Juliet που είδαν διαδικτυακά πάνω από 10 χιλιάδες άτομα: “Παίζουμε χωρίς κοινό στο live streaming είναι περίεργο αλλά ωραιο και είναι συγκινητικό γιατί φτάνουμε στο άλλο άκρο της Ελλάδας αλλά και εκτός Ελλάδας”.

Από τις ερωτήσεις της συντακτικής ομάδας της εκπομπής ξεχώρισαν τα εξής:

-Δεν έχω υπάρξει αγενής απέναντι σε δημοσιογράφο. Ίσως σκληρός και καυστικός

-Έχεις παίξει ποτέ ξύλο; Όχι αλλά πάντα ήμουν αυτός που χώριζε τους ανθρώπους που μάλωναν.

-Δεν με έχει ενοχλήσει καμία ερώτηση για την προσωπική μου ζωή. Απλά τις βαριέμαι.

-Δεν έχουν καμία τύχη μαζί μου οι γυναίκες που ασχολούνται τόσο πολύ με τον εαυτό τους. Ενώ δεν απάντησε στην ερώτηση αν είναι ερωτευμένος, με χιούμορ και με πολύ ωραίο τρόπο!

