Έλλη Τρίγγου: Ο Αργύρης Πανταζάρας έχει υπάρξει κομμάτι της ζωής μου

Είμαι τόσο χαρούμενη και το περιμέναμε χρόνια κι εγώ κι εκείνος κι απλά θέλαμε να είναι η σωστή μας στιγμή και να είμαστε αρκετά ώριμοι να το διαχειριστούμε ανέφερε η Έλλη Τρίγγου.

Στο Καλύτερα Δεν Γίνεται και στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο παραχώρησε συνέντευξη η Έλλη Τρίγγου, η οποία μίλησε για την καλλιτεχνική της συνύπαρξη με τον Αργύρη Πανταζάρα στην παράσταση This is not Romeo and Juliet.

«Ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να συμβεί γιατί είμαστε τρελοί για δέσιμο που το κάναμε αυτό. Αστειεύομαι. Μετά πάμε στο κομμάτι του Αργύρη σαν καλλιτέχνη, συνάδελφο και συμπαίκτη επάνω στην σκηνή. Τον θαυμάζω απεριόριστα ούτως ή άλλως κι έχω παρακολουθήσει όλη του την πορεία από την πρώτη παράσταση μέχρι αυτήν την στιγμή κι εξακολουθώ και δηλώνω φαν. Είμαι τόσο χαρούμενη και το περιμέναμε χρόνια κι εγώ κι εκείνος κι απλά θέλαμε να είναι η σωστή μας στιγμή και να είμαστε αρκετά ώριμοι να το διαχειριστούμε. Γίναμε θέλοντας και μη και μας έκανε καλό αυτή η περιπέτεια. Μέσα σε αυτά ο Αργύρης έχει υπάρξει κομμάτι της ζωής μου και θέλαμε να κερδίσει η ανθρωπιά κι όχι η ανθρωπίλα.»

Τρυφερά λόγια από την Έλλη Τρίγγου για τον Αργύρη Πανταζάρα που παλιότερα ήταν και ζευγάρι.

