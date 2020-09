Γνωστός ρόκερ διαψεύδει: Δεν πέθανα, ρε παιδιά

Στη δήλωση ότι οι πληροφορίες περί θανάτου του ήταν, μάλλον, υπερβολικές, προέβη ο τραγουδιστής και μπασίστας του γνωστού καναδικού συγκροτήματος Rush, Geddy Lee.

Τι συνέβη; Για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο άρχισε να κυκλοφορεί στο Twitter η πληροφορία ότι ο Lee ήταν νεκρός, και να τρεντάρει το χάσταγκ #GeddyLee.

Μόλις ο μουσικός ενημερώθηκε για το μακάβριο τρεντ, έσπευσε στο Twitter για να το διαψεύσει, γράφοντας «Ξεροκατάπια όταν είδα ότι τρεντάρω στο Twitter, αλλά ρώτησα τα σκυλιά μου και, κατά τα φαινόμενα είμαι λίγο βαρετός, αλλά καλά κατά τα άλλα».

Υπενθυμίζεται πάντως ότι στις 10 Ιανουαρίου 2020 είχε πεθάνει μετά από τρίχρονη μάχη με τον καρκίνο, ο ντράμερ του συγκροτήματος, Neil Peart.

“Even I gulped when I saw I was trending on Twitter, but I asked my dogs and apparently I’m a bit boring but otherwise fine...” - #GeddyLee