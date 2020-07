Πρίγκιπας Γουίλιαμ – Χάρι: Απίστευτες αποκαλύψεις για τη σχέση τους

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις για τους λόγους που οδήγησαν τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ στο περίφημο Megxit και τα όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μπάκιγχαμ. Τα όσα αναφέρονται στο νέο βιβλίο Finding Freedom προκαλούν ταραχή στο Παλάτι, ενώ από τις αποκαλύψεις δεν «γλιτώνει» ούτε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.



Οι συγγραφείς τονίζουν σε αυτό πως η περίφημη «έξοδος» του ζευγαριού από τη βασιλική οικογένεια ήταν καθαρά επιλογή του Χάρι, μιας και φαίνεται πως ήθελε να κρατήσει αποστάσεις, αφού δεν είχε πια εμπιστοσύνη σε κανέναν.



«Δεν μπορούσαν στο παλάτι να βασίζονται παρά μόνο σε μια μικρή χούφτα ανθρώπων. Έξω από αυτόν τον μικρό πυρήνα, καμία πληροφορία δεν ήταν ασφαλής», τονίζουν οι συγγραφείς στο επίμαχο βιβλίο.



Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη αποκάλυψη. Οι συγγραφείς αναφέρονται και στην προβληματική σχέση του Χάρι με τον αδελφό του Γουίλιαμ και τη φράση που είπε εκείνος για την Μαρκλ προσβάλλοντας τον μικρό του αδελφό. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Χάρι προσβλήθηκε όταν ο Γουίλιαμ τον είχε συμβουλεύσει στις αρχές της σχέσης του με τη Μέγκαν να «πάρει όσο χρόνο χρειάζεται για να γνωρίσει αυτό το κορίτσι».



Όπως αναφέρουν οι The Sunday Times, το βιβλίο ανατρέχει σε διάφορες πηγές - την εποχή που ο Χάρι και ο Μέγκαν συναντιόντουσαν και ο Γουίλιαμ ήθελε να βεβαιωθεί πως εκείνη είχε τις ορθές προθέσεις – ενώ πάντα σύμφωνα με τις πηγές που επικαλούνται οι συγγραφείς, ο Γουίλιαμ είχε συμβουλεύσει τον Χάρι να μη βιαστεί σχετικά με την Μαρκλ.



Οι Sunday Times αναφέρουν πως ο Χάρι πήρε ως στάση αλαζονείας τις δύο τελευταίες λέξεις, «αυτό το κορίτσι», νιώθοντας πλέον ότι χρειάζεται να τον φροντίζουν.



Για την ιστορία, Χάρι και Μέγκαν έχουν δηλώσει πως δεν συμμετείχαν στη συγγραφή του βιβλίου Finding Freedom, τονίζοντας πως δεν έχουν παραχωρήσει συνέντευξη για τη βιογραφία τους, που παρουσιάζεται από τις εφημερίδες The Times και The Sunday Times.