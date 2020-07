Ο καρκίνος με βοήθησε να μην φοβάμαι αλλά να εξελίσσομαι

Η Άσπα Τσίνα έγινε γνωστή κυρίως μέσα από τη συμμετοχή της στο reality τραγουδιού, Fame Story. H παρουσία της έγινε αισθητή τόσο για τις φωνητικές της ικανότητες, όσο και για τον εκρηκτικό της χαρακτήρα.



Φέτος την απολαύσαμε στο μουσικό show Just the 2 of Us, στον ρόλο του coach του Μάριου Πρίαμου. Δυστυχώς όμως έπρεπε να αποχωρήσει από το show λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε κι έτσι την θέση της ανέλαβε o Γιώργος Λιβάνης, ωστόσο κατάφερε να παρευρεθεί στον τελικό του παιχνιδιού.



Καλεσμένη βρέθηκε η Άσπα Τσίνα στην εκπομπή «Καλοκαίρι not», και μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια της με τον καρκίνο.

Αρχικά, η εκρηκτική τραγουδίστρια ανέφερε τον λόγο που την ανάγκασε να αποχωρήσει από το show: Ο γιατρός μου συνέστησε ξεκούραση γι’ αυτό και αποχώρησα από το J2US



Σχετικά με την υγεία της, η Άσπα Τσίνα, πέρασε ένα μήνυμα αισιοδοξίας καθώς εξομολογήθηκε ότι αυτό το δύσκολο μονοπάτι που πέρασε, την έκανε πιο δυνατή:



«Ο καρκίνος με βοήθησε. Μου άνοιξε μια μεγάλη πόρτα μέσα μου και μου έδειξε ότι δεν χρειάζεται να φοβάσαι και να σκας για τίποτα. Απλά να σκέφτεσαι ότι μέσα απ’ ό,τι περνάς μαθαίνεις και εξελίσσεσαι!»