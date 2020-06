Η Σάρον Στόουν χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο σπίτι της

Είναι από τις πιο σέξι φιγούρες των 90s. Η Σάρον Στόουν έχει πλέον «πατήσει» τα 61, έχοντας αφήσει ιστορία σε αισθησιακές σκηνές κινηματογραφικών ταινιών, χωρίς, όμως, να χάνει τη λάμψη της κι αυτό το κάτι που γοητεύει τον ανδρικό πληθυσμό. Αυτή την περίοδο, η διάσημη ηθοποιός ετοιμάζει να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της με τίτλο The Beauty of Living Twice Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Μπρετ Γκολντστάιν, λοιπόν, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν χτυπήθηκε από κεραυνό και μάλιστα ενώ βρισκόταν στο ίδιο της το σπίτι.

Γέμιζα το σίδερο με νερό. Είχα το ένα χέρι στη βρύση και το άλλο στο σίδερο. Εκείνη την ώρα, το πηγάδι (που βρίσκεται στο σπίτι της) χτυπήθηκε από κεραυνό. Ο κεραυνός πέρασε μέσω του νερού, με σήκωσε στον αέρα και με πέταξε στην κουζίνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσω στο ψυγείο» ανέφερε η ηθοποιός, προσπαθώντας να περιγράψει το περιστατικό. Ευτυχώς, εκείνη την ώρα, βρισκόταν στο σπίτι η μητέρα της, η οποία έσπευσε όπως είπε να τη βοηθήσει.

Στη συνέχεια, η Σάρον Στόουν μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου έκανε ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο έδειξε ότι πράγματι είχε στο σώμα της ηλεκτρικό φορτίο. «Έπρεπε να κάνω ηλεκτροκαρδιογράφημα σε καθημερινή βάση για δέκα ημέρες».

