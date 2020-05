Ήταν άδικα 37 χρόνια στη φυλακή και σήμερα υποκλίνεται μπροστά του η Αμερική

Ο Άρτσι Τσαρλς Γουίλιαμς, που έμεινε σχεδόν 4 δεκαετίες στη φυλακή εξαιτίας ενός νομικού σφάλματος, θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην πρεμιέρα του «America’s Got Talent» την επόμενη Τρίτη

Θα μπορούσε να έχει μεταλλαχθεί σε έναν άνθρωπο γεμάτο μίσος για την κοινωνία και πάθος για εκδίκηση. Θα μπορούσε να έχει γίνει όμοιος με τους δολοφόνους και τους βιαστές που επί δεκαετίες συναναστρεφόταν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Θα μπορούσε να μην βλέπει πλέον φως αλλά ένα απέραντο σκοτάδι… Κι όμως. Ο Άρτσι Τσαρλς Γουίλιαμς σχεδιάζει σήμερα τη ζωή του με τόση χαρά και τόση αγάπη που μοιάζει σαν να μην βίωσε ποτέ την κόλαση.



Ο Άρτσι Τσαρλς Γουίλιαμς πέρασε περισσότερα από 36 χρόνια της ζωής του στο κρατικό σωφρονιστήριο της Λουιζιάνας για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ποτέ μέχρι τελικά να απαλλαγεί από τις κατηγορίες και να αποφυλακισθεί τον περασμένο Μάρτιο. Σήμερα αξιοποιεί στο έπακρο την ελευθερία του και θέτει νέους στόχους στη ζωή του αποκαλύπτοντας μπροστά σε ολόκληρη την Αμερική το ταλέντο του στο τραγούδι. Ο Ουίλιαμς θα παρουσιαστεί στην τελευταία σεζόν του «America's Got Talent» και οι λάτρεις του σόου είχαν την περασμένη Παρασκευή την ευκαιρία να ρίξουν μια κλεφτή ματιά στην οντισιόν του μέσω του λογαριασμού της εκπομπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης



Η οντισιόν αυτή είναι η πραγματοποίηση ενός μακροχρόνιου ονείρου για τον Ουίλιαμς, ο οποίος είπε ότι παρακολουθούσε το δημοφιλές σόου ταλέντων του NBC όσο βρισκόταν στη φυλακή και ονειρευόταν να καταφέρει μια μέρα να βρεθεί πάνω στη μεγάλη σκηνή: «Παρακολουθούσα το «America's Got Talent» στη φυλακή και «έβλεπα» τον εαυτό μου να είναι εκεί», είπε. «Πάντα ήθελα να βρεθώ σε μια σκηνή σαν κι αυτή, και τώρα είμαι εδώ. Δόξα τω Θεώ. Ξέρω ότι είναι η ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη ζωή»



Στο σχεδόν δεκάλεπτο αυτό απόσπασμα, ο Ουίλιαμς αφηγείται την ιστορία του, ότι δηλαδή κατηγορήθηκε εσφαλμένα για τον βιασμό μιας γυναίκας στο σπίτι της στην περιοχή Hundred Oaks του Μπατόν Ρουζ το 1983. Από νομικό σφάλμα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη συν 80 χρόνια στη φυλακή στην Αγκόλα (μια από τις πιο σκληρές φυλακές των ΗΠΑ) χωρίς πιθανότητα αποφυλάκισης υπό όρους.



Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες και αποφυλακίσθηκε τον Μάρτιο του 2019, χάρη στη βοήθεια του «Innocence Project New Orleans», μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, που παρέχει νομικές υπηρεσίες και εκπροσωπεί αθώους φυλακισμένους στις Πολιτείες της Νέας Ορλεάνης και του Μισισσιπή, όταν η εξέλιξη στην τεχνολογία αποδεικτικών στοιχείων απέδειξε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα που είχαν ληφθεί στη σκηνή του εγκλήματος ανήκαν σε έναν άλλο άνδρα – έναν κατά συρροή βιαστή, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος ενώ ο Ουίλιαμς εξέτιε την ποινή του στη φυλακή.



Στην οντισιόν ο Ουίλιαμς ανέδειξε το ταλέντο του στο τραγούδι ερμηνεύοντας το κομμάτι του Ελτον Τζον «Don't Let the Sun Go Down on Me» αφήνοντας τους τέσσερις κριτές του σόου - συμπεριλαμβανομένου του περιβόητου «ωμού» Σάιμον Κάουελ - και το κοινό συγκλονισμένους και συγκινημένους.

Ο Κάουελ μοιράστηκε ακόμη και το βίντεο στο λογαριασμό του στο Twitter με ένα μήνυμα που αντικατοπτρίζει την εντύπωση που του άφησε ο Ουίλιαμς μετά την ερμηνεία του. «Άρτσι, δεν θα ακούσω ποτέ ξανά αυτό το τραγούδι με τον ίδιο τρόπο αφότου το τραγούδησες εσύ. Πλέον, απέκτησε για μένα ένα εντελώς νέο νόημα», είπε ο Κάουελ στον Ουίλιαμς προσθέτοντας: «Είσαι ένα πολύ, θαρραλέο άτομο. Α, και παρεμπιπτόντως, έχεις μια πραγματικά πολύ καλή φωνή - ειλικρινά πολύ-πολύ καλή. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δεν θα ξεχάσω ποτέ σε όλη μου τη ζωή…»