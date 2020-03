Αρνητική στο κορονοϊό η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Μπορεί η βαθμολογία της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο Just the 2 of us να μην ήταν και η καλύτερη αλλά η παρουσιάστρια έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενη αφού την πήραν τα ξημερώματα από το νοσοκομείο και της είπαν ότι οι εξετάσεις της βγήκαν αρνητικές στον κορονοϊό.

Σχετική ανακοίνωση έκανε και ο Νίκος Κοκλώνης που ήταν λογικό να ανησυχήσει αφού η Κωνσταντίνα ήταν την Τεταρτη με όλους του συντελεστές του Show!

