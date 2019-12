Θλίψη για την Marie Fredriksson - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για την μάχη της με τον καρκίνο

Θλίψη προκάλεσε στους χιλιάδες θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο η είδηση του θανάτου της τραγουδίστριας του θρυλικού σουηδικού συγκροτήματος Roxette, Μαρί Φρέντρικσον.

Το επιτυχημένο γκρουπ είχε πολλούς και θανατικούς θαυμαστές και στην Ελλάδα ενώ η τελευταία φορά που επισκέφθηκαν για συναυλία την χώρα μας ήταν το 2011.

Αν και ήταν γνωστό ότι η αγαπημένη τραγουδίστρια έδινε από το 2002 μάχη με τον καρκίνο, η είδηση του θανάτου της έφερε στο προσκήνιο λεπτομέρειες από την προσωπική της ζωή που πραγματικά συγκλονίζουν. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική Daily Mail η αποκάλυψη της ασθένειας της έγινε όταν ξαφνικά κατέρρευσε στην αγκαλιά του συζύγου της Mikael Bolyos, μετά από το τζόκινγκ που έκαναν μαζί.

Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι γιατροί της έδιναν λίγες πιθανότητες να ζήσει και αμέσως προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια υπεβλήθη σε χημειοθεραπείες για χρόνια. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν σουηδικά ΜΜΕ αποτέλεσμα των θεραπειών ήταν να χάσει μερικώς την ακοή της, να σταματήσει να βλέπει από το ένα μάτι και να μην μπορεί να μιλήσει για μήνες. Αργότερα όμως – το 2005 - η ίδια δήλωνε: «Είμαι υγιής, δεν παίρνω καμία θεραπεία πλέον».

Η είδηση του θανάτου της

Έφυγε από τη ζωή χθες, Δευτέρα (09/12), σε ηλικία 61 ετών η τραγουδίστρια του σουηδικού συγκροτήματος Roxette, Μαρί Φρέντρικσον.

H Φρέντρικσον πέθανε μετά από μακρά ασθένεια. Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Roxette είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο το 2002.

Τον Οκτώβριο του 2005 και μετά από εγχειρήσεις και χημειοθεραπείες η Μάρι ανακοίνωσε ότι κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο κι ότι ακολουθεί υγιεινό τρόπο ζωής. Το 2016, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δημιουργία τους, οι Roxette ανακοίνωσαν την τελευταία τους παγκόσμια περιοδεία.

Οι συστάσεις των γιατρών προς την Μάρι να αποφύγει τις συναυλίες και τα ταξίδια, ακύρωσαν τα σχέδια του συγκροτήματος. Το καλοκαίρι του 2016 κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο «Good Karma». Τα τελευταία χρόνια, η Μάρι ζούσε με το σύζυγό της, επίσης μουσικό Μίκαελ Μπόλιος και τα δύο τους παιδιά. Όταν ο καρκίνος επανήλε, πλέον τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της ήξεραν ότι αυτή η φορά είναι η τελευταία.

Τον θάνατό της γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της, η οικογένειά της.

Το σουηδικό συγκρότημα έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους διεθνώς και έκαναν τέσσερα νούμερο ένα σινγκλ στο "Billboard" των Η.Π.Α: «The Look», «Listen to your Heart», «It must have been Love», «Joyride».

Οι Roxette έκαναν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους την περίοδο 1989-1992 και μαζί με αυτό συνδύασαν την παγκόσμια περιοδεία τους η οποία ονομάστηκε "Join the Joyride" το 1991-1992.

Ποια ήταν η Μαρί Φρέντρικσον

Γεννημένη το 1958 σε μια πολύ μικρή πόλη της Σουηδίας, ήταν η μικρότερη κόρη από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και οι γονείς τους δούλευαν όλη μέρα. Η Μάρι ανακάλυψε την αγάπη της για τη μουσική από παιδί, ακούγοντας Beatles, Deep Purple και Joni Mitchell. Ως έφηβη γράφτηκε σε μουσικό σχολείο και παράλληλα εμφανιζόταν σε παραστάσεις σε ένα τοπικό θέατρο. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 γνώρισε τον, επίσης διάσημο στη χώρα του, μουσικό Περ Γκέσλε και αμέσως έγιναν φίλοι. Εκείνος την παρότρυνε να αρχίσει σόλο καριέρα και το 1986 έφτιαξαν το ντουέτο, που ονόμασαν Roxette, με τη γνωστή μετέπειτα πορεία. Το 2016, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δημιουργία τους, οι Roxette ανακοίνωσαν την τελευταία τους παγκόσμια περιοδεία.

