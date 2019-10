Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο όρος που έθεσε για να γίνει το "κορίτσι" του Τζέιμς Μποντ

Ήταν μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης με δύο μεγάλους πρωταγωνιστές, τον Τζέιμς Μποντ και την βασίλισσα Ελισάβετ. Ο Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Βρετανού μυστικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ επισκέφθηκε το παλάτι του Μπάκιγχαμ και συνόδευσε με ελικόπτερο την βασίλισσα στον χώρο των Ολυμπιακών Αγώνων, το 2012. Εκεί η μονάρχης και ο ηθοποιός «έπεσαν» με αλεξίπτωτο για να κηρύξουν την τελετή έναρξης των Αγώνων.

Ήταν, όμως, εύκολο να πειστεί η βασίλισσα Ελισάβετ να μεταμορφωθεί σε ηθοποιό, έστω και για λίγα λεπτά; Χρειάστηκαν μόνο πέντε λεπτά για να πει το «ναι» η μακροβιότερη μονάρχης στον κόσμο αποκαλύπτει το «δεξί χέρι» της βασίλισσας, η 62χρονη Άντζελα Κέλι στο νέο βιβλίο της με τίτλο «The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη.

Η βασίλισσα έθεσε μόνο έναν όρο για να εμφανιστεί στο πλευρό του Τζέιμς Μποντ, ήθελε να πει την χαρακτηριστική φράση «Good evening, Mr Bond», όταν εκείνος εμφανίστηκε στην αίθουσα ακροάσεων του παλατιού. Σύμφωνα με την έμπιστη βοηθό της βασίλισσας, η οποία επί 25 χρόνια είναι στο πλευρό της Ελισάβετ και επιμελείται κάθε της εμφάνιση, το 2011 ο σκηνοθέτης Ντάνι Μπόιλ συναντήθηκε με τον προσωπικό γραμματέα της βασίλισσας Έντουαρντ Γιανγκ για να συζητήσουν την ιδέα της συμμετοχής της στην τελετή έναρξης των Αγώνων. Η Κέλι, που ήταν παρούσα στην συνάντηση, ζήτησε από τον γραμματέα της βασίλισσας να της δώσει χρόνο για να την ενημερώσει.

«Βρήκε την ιδέα διασκεδαστική και αμέσως συμφώνησε. Την ρώτησα αν ήθελε ο ρόλος της να έχει "λόγια". Χωρίς δισταγμό η Αυτού Μεγαλειότης απάντησε: "Φυσικά, θα πρέπει να πω κάτι. Εν τέλει, αυτός έρχεται να με σώσει"», αναφέρει στο βιβλίο της για την Ελισάβετ η Κέλι και συμπληρώνει πως, όταν εκείνη ρώτησε την βασίλισσα, αν προτιμά να πει την φράση «Good evening, James» ή την φράση «Good evening, Mr Bond», η μονάρχης διάλεξε την δεύτερη, επειδή έχει δει τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ.

Η συγγραφέας σε συνεντεύξεις της έχει δηλώσει πως για την έκδοση του βιβλίου της, στο οποίο κάνει αρκετές αποκαλύψεις για την βασίλισσα Ελισάβετ, έχει πάρει εκ των προτέρων την έγκριση της «αειθαλούς» βασίλισσας. Μάλιστα, η Κέλι σε κάποιο σημείο του βιβλίου αναφέρει πως εκείνη δοκιμάζει τα καινούρια παπούτσια της βασίλισσας, ώστε να είναι άνετα, όταν η 93χρονη μονάρχης αποφασίσει να τα φορέσει!

eradio