Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Απαράδεκτες» οι ταινίες της Marvel

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα έσπευσε να υπερασπιστεί τον Μάρτιν Σκορσέζε στην αντιπαράθεση για την κινηματογραφική αξία των ταινιών της Marvel.



Ο φημισμένος σκηνοθέτης του «Apocalypse Now» 80 ετών τάχθηκε στο πλευρό του Μάρτιν Σκορσέζε μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουμιέρ στη Λυών της Γαλλίας, όπου βραβεύθηκε για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.



Σύμφωνα με το AFP, ο Κόπολα έκανε ένα βήμα παραπάνω από τις κριτικές του Σκορσέζε για το Marvel Cinematic Universe (MCU) – Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel επισημαίνοντας ότι τα έργα με τους υπερήρωες όχι μόνο «δεν είναι κινηματογράφος» αλλά και είναι και «απαράδεκτα».



«Όταν ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι οι ταινίες Marvel δεν είναι κινηματογράφος, έχει δίκιο επειδή περιμένουμε να μάθουμε κάτι από τον κινηματογράφο, αναμένουμε να κερδίσουμε κάτι, κάποιο φως, κάποια γνώση, κάποια έμπνευση» δήλωσε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος.



«Δεν ξέρω αν κάποιος κερδίζει κάτι από το να βλέπει την ίδια ταινία ξανά και ξανά. Ο Μάρτιν ήταν ευγενικός, όταν είπε ότι “δεν είναι κινηματογράφος". Δεν είπε ότι είναι απαράδεκτες, το οποίο λέω εγώ» τόνισε.



Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Guardians of the Galaxy» (Φύλακες του Γαλαξία) Τζέιμς Γκαν σχολίασε με ανάρτησή του στο Instagram ότι οι ταινίες υπερηρώων είναι όμοιες με το είδος των ταινιών του Κόπολα, ο οποίος ίσως είναι γνωστότερος για τα κινηματογραφικά έργα του με γκάνγκστερ.



«Πολλοί από τους παππούδες μας θεωρούσαν ότι όλες οι ταινίες με γκάνγκστερ ήταν ίδιες και συχνά τις αποκαλούσαν “απαράδεκτες”. Μερικοί από τους παππούδες μας σκέφτονταν το ίδιο για τα γουέστερν και πίστευαν ότι οι ταινίες των Τζον Φορντ, Σαμ Πένκιπα, Σέρτζιο Λεόνε ήταν ακριβώς ίδιες» γράφει ο Γκαν. «…. Οι υπερήρωες είναι απλώς οι σημερινοί γκάγκστερ / καουμπόηδες / διαστημικοί τυχοδιώκτες. Ορισμένες ταινίες με υπερήρωες είναι απαίσιες, μερικές είναι ωραίες. Όπως και με τα γουέστερν, και τις ταινίες με γκάνγκστερ (και πριν από αυτές, απλά τις ταινίες), δεν θα είναι σε θέση όλοι να τις εκτιμήσουν, ακόμα και μερικές ιδιοφυΐες. Και δεν υπάρχει πρόβλημα».



Προηγουμένως ο Τζέιμς Γκαν είχε δημοσιεύσει άλλο σχόλιο για τον Μάρτιν Σκορσέζε.



«Ο Μάρτιν Σορσέζε είναι ένας από τους πέντε αγαπημένους μου εν ζωή κινηματογραφιστές. Ήμουν εξοργισμένος όταν οι άνθρωποι διαμαρτύρονταν για την ταινία του “The Last Temptation of Christ” χωρίς να την έχουν δει. Λυπάμαι που τώρα κρίνει τις ταινίες μου με τον ίδιο τρόπο».