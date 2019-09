Ο άνθρωπος που "εξαφανίστηκε" από παντού

Κέβιν Σπέισι. Σταρ της μεγάλης και της μικρής οθόνης, κάτοχος Όσκαρ, ταλαντούχος ερμηνευτής του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου.

Ένας από τους πιο ταλαντούχους και συνάμα πιο διακριτικούς σταρ του Χόλιγουντ, ήρθε αντιμέτωπος με μία καταιγίδα καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση και είδε την καριέρα του να καταρρέει και τη ζωή του να καταστρέφεται μέσα σε ένα 24ωρο.

Τα δημοσιεύματα πήραν φωτιά, τα social media έβγαλαν χωρίς πολλά πολλά την ετυμηγορία τους, και η εν μια νυχκτί αποδόμηση του Κέβιν Σπέισι είναι γεγονός. Το παρελθόν του φαίνεται πως τους προσφέρει «υλικό» για να παίξουν στα δάχτυλα τη ζωή του.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, βάλλεται από παντού με αποκορύφωμα τον διωγμό του από την σειρά που σημαδεύτηκε από την ερμηνεία του, το «House of Cards».

Τα πρώτα χρόνια και η καριέρα

Ο Κέβιν Σπέισι γεννήθηκε στο Σάουθ Όραντζ του Νιού Τζέρσεϊ και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, όπου οι γονείς του μετακόμισαν όταν αυτός ήταν τεσσάρων χρόνων. Εκεί, ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός του θεάτρου, κάνοντας κάποιες μικρές εμφανίσεις σε τηλεταινίες ή κινηματογραφικές παραγωγές. Ελάχιστα γνωρίζουμε για την παιδική του ηλικία. Εκείνος φρόντιζε να απασχολεί με την δουλειά κι όχι με τη ζωή του. Κάποια στιγμή ο ίδιος ο Σπέισι εξομολογήθηκε ότι δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα κοντά με τον πατέρα του, σε αντίθεση με την μητέρα του, και ότι ο πατέρας του ήθελε να τον δει συγγραφέα.

Κι όσο κι αν ο ίδιος ήθελε να διατηρήσει την ιδιωτική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, δεν ίσχυε το ίδιο για τον αδελφό του, που αποφάσισε κάποια στιγμή να προβεί σε αποκαλύψεις.

Το 2004, δύο δημοσιογράφοι μίλησαν για τα οικογενειακά μυστικά που ο Σπέισι προσπαθούσε να κρατήσει κρυφά. Οι πληροφορίες προέρχονταν από ανώνυμη πηγή αλλά από τον στενό κύκλο του Σπέισι. Η πηγή περιέγραφε τον πατέρα του ηθοποιού, Τόμας Φάουλερ, ως φανατικό νεοναζιστή, μέλος του Αμερικάνικου Ναζιστικού Κόμματος που συνέλλεγε μανιωδώς ενθύμια των Ναζί από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Οι πληροφορίες προέρχονταν από τον μεγαλύτερό του αδερφό του Κέβιν Σπέισι, Ράνταλ Φάουλερ.

Ο Ράνταλ είπε ότι ο πατέρας του τον κακοποιούσε ψυχολογικά και σεξουαλικά για χρόνια. Εξομολογήθηκε ότι αποπειράθηκε να τον σκοτώσει, κρυμμένος στην ντουλάπα με ένα πιστόλι, αλλά την τελευταία στιγμή δεν τόλμησε.

Ο Ράνταλ αποκάλυψε ότι ο Κέβιν Σπέισι έκρυβε πάντα την σεξουαλικότητά του, κρύβοντας ότι είναι γκέι, και ότι άλλαξε το επίθετό του, από Φάουλερ σε Σπέισι, γιατί αυτό τον βοήθησε να γλιτώσει από το παρελθόν και τους δαίμονές του.

Ο Κέβιν και ο Ράνταλ ήταν πολύ κοντά όταν ήταν παιδιά, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του μεγάλου αδερφού. Όταν όμως ο Κέβιν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει και άρχισε την επαγγελματική του καριέρα, οι συναντήσεις τους αραίωσαν μέχρι που κάποια στιγμή σταμάτησαν.

Η καριέρα

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το εντυπωσιακό ταλέντο του Κέβιν Σπέισι αλλά έκανε και τις σωστές καλλιτεχνικές επιλογές που τον οδήγησαν στην κορυφή. Σπούδασε στη σχολή θεάτρου και χορού Τζούλιαρντ στη Νέα Υόρκη, αλλά την εγκατέλειψε.

Το 1986 κέρδισε τον πρώτο θεατρικό του ρόλο με... κινηματογραφικό τρόπο. Έκλεψε την πρόσκληση μιας ηλικιωμένης κυρίας που είχε αποκοιμηθεί δίπλα του και έτσι πήγε σε μία εκδήλωση προς τιμήν του σκηνοθέτη Τζόναθαν Μίλερ. Εκεί τον γνώρισε και μετά από μια σύντομη συζήτηση, ο Μίλερ του έκλεισε μια οντισιόν για την παράσταση «Long Day’s Journey into Night», που ανέβαζε με τον ηθοποιό Τζακ Λέμον.

Τον ίδιο χρόνο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο, στην ταινία «Φλογισμένες Σχέσεις». Συνέχισε να εμφανίζεται στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τις ερμηνείες του.

Κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 1995, για τους «Συνήθεις Ύποπτους». Δύο χρόνια αργότερα, παρέλαβε και το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «American Beauty».

Το 2015 πρόσθεσε και μία Χρυσή Σφαίρα στη συλλογή του, για την ερμηνεία του στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «House of Cards».

Η σειρά άρχισε να προβάλλεται στην Αμερική το 2013 και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Εκτός από τον Σπέισι, βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα και η συμπρωταγωνίστριά του, Ρόμπιν Ράιτ. Ο Σπέισι υποδύεται τον αδίστακτο πολιτικό, Φράνσις Άντεργουντ, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει ο επόμενος Πρόεδρος των Η.Π.Α. Μαζί με την σύζυγό του, Κλερ, κινούν τα νήματα της αμερικάνικης πολιτικής σκήνης και δεν διστάζουν να πατήσουν ακόμα και επί πτωμάτων, για να πετύχουν στον σκοπό τους, που δεν είναι άλλος από την απόλυτη εξουσία.

Το δραματικό 24ωρο και η κατρακύλα

Μέσα σε ένα 24ωρο ο Κέβιν Σπέισι είδε τα πάντα να γκρεμίζονται μπροστά του. Όλα ξεκίνησαν στις 30 Οκτωβρίου 2017, όταν ο ηθοποιός Άντονι Ραπ υποστήριξε, σε συνέντευξή του, ότι ο Σπέισι τον είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά όταν, ο πρώτος ήταν μόλις 14 ετών. Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη το 1986 και τότε, ο Σπέισι, κατά τον Ραπ, ξάπλωσε πάνω του σε ένα πάρτι που γινόταν στο διαμέρισμά του και «προσπάθησε να τον αποπλανήσει».

Η απάντηση του Σπέισι έρχεται αμέσως μέσω twitter, όπου λέει ότι δεν θυμάται τίποτα από το συμβάν και ζητάει συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά του αφού μάλλον θα ήταν μεθυσμένος. Κάπως έτσι ο ηθοποιός βρίσκει ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ομολογήσει ότι στο παρελθόν είχε σχέσεις και με άντρες και με γυναίκες και ότι σε αυτήν την φάση έχει επιλέξει να ζει σαν γκέι.

Επώνυμοι συνάδελφοι του Σπέισι και πολλοί άλλοι τον κατηγορούν όχι μόνο για την πράξη εκείνη του 1986, αλλά για το γεγονός ότι «έκρυβε» τόσα χρόνια τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Την ίδια μόλις μέρα, το Neflix, δηλώνει σοκαρισμένο από την είδηση, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του International Academy of Television Arts and Sciences ο ηθοποιός κόβεται και από τα βραβεία Emmy.

Βροχή οι καταγγελίες

Από εκείνη τη μνέρα και μετά οι καταγγελίες πέφτουν βροχή. Ο ανοιχτά γκέι ηθοποιός Ζάκαρι Κουίντο στο λογαριασμό του στο twitter στηλίτευσε τη δήλωση του Σπέισι, ενώ ο αρθρογράφος του Guardian Όουεν Τζόουνς δημοσίευσε ένα κείμενο-κόλαφος με τίτλο «Πώς τολμάς Κέβιν Σπέισι;». Μετά τις αποκαλύψεις, το δίκτυο Netflix που βρίσκεται πίσω από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά House of Cards, στην οποία ο Σπέισι πρωταγωνιστεί, ανακοίνωσε ότι διακόπτει την παραγωγή της σειράς. Η Διεθνής Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών ανακάλεσε την προγραμματισμένη βράβευση του ηθοποιού με ένα ειδικό βραβείο Emmy.

Το θέατρο Old Vic στο Λονδίνο, στο οποίο ο Σπέισι ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής από το 2004 έως το 2015 εξέφρασε «τη βαθιά του απογοήτευση» ζητώντας από τους εργαζόμενους του που είχαν δεχθεί παρόμοια συμπεριφορά από τον ηθοποιό, να το καταγγείλουν ανώνυμα. Ο μεξικανός ηθοποιός Ρομπέρτο Καβάζος ισχυρίστηκε ότι όσο εργαζόταν στο θέατρο, οι συναντήσεις του με τον Σπέισι, ήταν στα όρια της παρενόχλησης.

Το Netflix και η MRC ανακοίνωσαν την αναστολή των γυρισμάτων για την έκτη σεζόν του «House of Cards», στον απόηχο των κατηγοριών περί σεξουαλικής παρενόχλησης του Σπέισι.

Ο παραγωγός ταινιών Τόνι Μοντάνα τον κατηγόρησε ότι τον θώπευσε σε μπαρ στο Λος Άντζελες το 2003.

Ένας άνδρας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε μια μέρα στο σπίτι του ηθοποιού που τον φιλοξενούσε, καθώς ο Σπέισι είχε ξαπλώσει πάνω του. Το συμβάν έγινε στη Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του '80 όταν ο ίδιος ήταν μόλις 17 χρόνων.

Ένας Βρετανός που το 2010 εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο δυτικό Σάσεξ, υποστηρίζει ότι ο Σπέισι εμφανίστηκε γυμνός μπροστά του και στη συνέχεια κάλεσε τον 19χρονο στο δωμάτιό του. Ο πρώην μπάρμαν Ντάνιελ Μπελ δήλωσε στη Sun Spacey ότι ο ηθοποιός αργότερα του έδωσε ένα ρολόι αξίας περίπου πέντε χιλιάδων ευρώ.Την ίδια μέρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ηθοποιού Στέισι Γουλφ ανέφερε ότι θα αναζητήσει «εκτίμηση και θεραπεία» για τη συμπεριφορά του.

Η Media Rights Capital, συμπαραγωγός του House of Cards, αποκαλύπτει ότι ένα μέλος της παραγωγής παραπονέθηκε για «μια συγκεκριμένη παρατήρηση και χειρονομία» που έκανε ο Σπέισι το 2012. Το θέμα λύθηκε στη συνέχεια με τη συνεργασία του ηθοποιού «προς ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων».

Η εταιρία δημοσίων σχέσεων CAA (Creative Artists Agency) που λειτουργούσε ως μάνατζερ του ηθοποιού επιβεβαίωσε ότι ο Σπέισι δεν είναι πλέον πελάτης της. Ακόμη, η μέχρι πρότινος υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ηθοποιού Στέισι Γουλφ, δήλωσε ότι δεν εκπροσωπείται πλέον από την εταιρεία της, Polaris PR.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη διενέργειας έρευνας σε σχέση με μια κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης που διαπράχθηκε το 2008, από έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο SkyNews ήταν ο Σπέισι.

Σύμφωνα με τον 23χρονο άνδρα, την ώρα που κοιμόταν ο ηθοποιός τον παρενόχλησε σεξουαλικά στο σπίτι του στο Λονδίνο.

Το δίκτυο Netflix ανακοίνωσε ότι «δεν θα μετάσχει πλέον σε καμιά παραγωγή του House of Cards, αν ο Κέβιν Σπέισι συνεχίσει να εμφανίζεται στη σειρά» και δήλωσε ότι δεν θα προβάλει την ταινία «Gore» με πρωταγωνιστή τον Σπέισι, η οποία ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018.

Το CNN δημοσίευσε νέες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από τον Κέβιν Σπέισι στο πλατό του House of Cards.

Σύμφωνα με οκτώ άτομα που εργάζονταν στα γυρίσματα της σειράς, το πλατό είχε μετατραπεί σε τοξικό εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας της σεξουαλικής παρενόχλησης από τον ηθοποιό.

Ο γιος του ηθοποιού Ρίτσαρντ Ντρέιφους ισχυρίστηκε στο Buzzfeed ότι ο Σπέισι τον είχε χουφτώσει το 2008. Στο ίδιο άρθρο, ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τον ηθοποιό, ανέφερε ότι ο ίδιος «αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες».

Μιλώντας στη Sun, ο μπάρμαν Κρις Νίξον ισχυρίστηκε ότι ο διάσημος ηθοποιός τον θώπευσε σε ένα πάρτι στο διαμέρισμα του ηθοποιού στο Λονδίνο το 2008. Μια εβδομάδα αργότερα ο μπάρμαν υποστήριξε ότι τον Σπέισι τον παρενόχλησε και στη δουλειά του.

Ανακοινώνεται ότι ο Σπέισι θα αντικατασταθεί από τον ηθοποιό Κρίστοφερ Πάλμερ, στην ταινία «All the Money in the Word», έξι εβδομάδες πριν την κυκλοφορία της. Ο σκηνοθέτης Ρίντλει Σκοτ αποφάσισε να ξαναγυρίσει τις σκηνές στις οποίος έπαιζε ο 58χρονος Αμερικανός σταρ, παρότι τα γυρίσματα είχαν ολοκληρωθεί.

Έπειτα από εσωτερική έρευνα του θεάτρου Old Vic του Λονδίνου συγκεντρώθηκαν 20 μαρτυρίες-καταγγελίες για «οχληρή συμπεριφορά από τον Αμερικανό ηθοποιό, μεταξύ 2004 και 2015.

Ο Βρετανός τραγουδιστής Μόρισεϊ υπερασπίστηκε τον Κέβιν Σπέισι σε συνέντευξή του στο Spiegel Online. Ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός δέχθηκε άσκοπη επίθεση και τόνισε ότι είναι «γελοίο να αντικαθίσταται σε μια ταινία, οι σκηνές της οποίας έχουν ήδη γυριστεί». Παράλληλα, ο τραγουδιστής εξέφρασε τις αμφιβολίες του σχετικά με το αν ο τότε 14χρονος κατήγορος του Σπέισι γνώριζε τι πραγματικά πρόκειται να γίνει. «Θα πρέπει να αναρωτηθείτε που ήταν οι γονείς του παιδιού», σημείωσε ο Μόρισεϊ.

Η Scotland Yard ξεκίνησε έρευνα έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση το 2005 από τον ηθοποιό σε έναν άνδρα στην περιοχή του Λάμπεθ, όπου και στεγάζεται το θέατρο Old Vic, στο οποίο ο Σπέισι ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής.

Το Netflix επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή της έκτης σεζόν του House of Cards θα ξεκινήσει και πάλι εντός του 2018. Ο υπεύθυνος περιεχομένου Τεντ Σαράντος δήλωσε ότι η Ρόμπιν Ράιτ, συμπρωταγωνίστρια του Σπέισι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της σειράς.

Ο πρώην γαμπρός του βασιλιά της Νορβηγίας Ari Behn κατηγόρησε τον ηθοποιό ότι τον είχε παρενοχλήσει μετά από το τέλος μιας συναυλίας για τα βραβεία Νόμπελ, το 2007 την οποία παρουσίαζε ο Σπέισι.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «All the Money in the Word», Ρίντλει Σκοτ σχολίασε την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Σπέισι στην ταινία ως «επιχειρηματική απόφαση» και πρόσθεσε ότι «είναι πολύ καλός ηθοποιός και είναι κρίμα».

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τη φήμη του Κέβιν Σπέισι για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις να διακωμωδούνται στη κωμική σειρά Family Guy.

Σε ένα επεισόδιο του 2005 εμφανίζεται ο Στιούι, το μωρό της οικογένειας να τρέχει γυμνός μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο και φωνάζει: «Βοήθεια, έχω δραπετεύσει από το υπόγειο του Κέβιν Σπέισι!».

Σαν να μην υπήρξε ποτέ

Η αντίδραση των περισσοτέρων στο άκουσμα των κατηγοριών, ήταν να σβήσουν τον Σπέισι από παντού. Η εταιρία δημοσίων σχέσεων CAA (Creative Artists Agency) όχι μόνο τον παύει από πελάτη της, αλλά ουσιαστικά τον σβήνει από όλες τις λίστες της.

Η εταιρία Netflix ζητάει επίσημα την εξαφάνιση του ηθοποιού δηλώντας ότι «δεν θα μετάσχει πλέον σε καμιά παραγωγή του House of Cards, αν ο Κέβιν Σπέισι συνεχίσει να εμφανίζεται στη σειρά».

Στις 2 Νοεμβρίου το Netflix παρουσίασε τον 6ο και τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «House of Cards».

Το Netflix είχε εγκρίνει την έκτη σεζόν και τα γυρίσματα είχαν αρχίσει τον Οκτώβριο του 2017. Ωστόσο λίγες εβδομάδες αργότερα, προηγήθηκε η καταγγελία του Άντονη Ραπ για σεξουαλική κακοποίηση, δόθηκε η εντολή να σταματήσει η παραγωγή.

Εκπρόσωποι της πλατφόρμας ανακοίνωσαν ότι η σειρά ακυρωνόταν. Τον Δεκέμβριο του 2017 ο Τεντ Σαράντος, διευθυντής προγράμματος της πλατφόρμας, ανακοίνωσε ότι η έκτη σεζόν θα γυριζόταν κανονικά, χωρίς όμως τη συμμετοχή του Σπέισι.

Ήταν μια απόφαση που έβαλε την ταφόπλακα , τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στην καριέρα του διάσημου ηθοποιού.

Και η αποκαθήλωση συνεχίζεται. Ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ πετάει όλα τα πλάνα της σχεδόν έτοιμης ταινίας του «All the Money in the Word» στα οποία εμφανίζονταν ο Σπέισι και ξαναγυρίζει τις σκηνές του από την αρχή με τον Κρίστοφερ Πάλμερ στη θέση του. Και όλα αυτά μόλις λίγες εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη έξοδο της ταινίας στους κινηματογράφους!

Τα κάδρα με το πρόσωπο του Σπέισι ξεκρεμιούνται από τους τοίχους δεκάδων γραφείων που ασχολούνται με το σινεμά και οι φωτογραφίες του αφαιρούνται από τις συλλογές των μεγαλύτερων μέσων ενημέρωσης ενώ κινηματογράφοι όλου του κόσμου βγάζουν τις αφίσες των ταινιών του από τις αίθουσες.

Ακόμα και μία άσχετη με τον χώρο εταιρεία στο Μάντσεστερ που είχε ζωγραφίσει ένα τεράστιο γκράφιτι στον τοίχο έξω από τα γραφεία της, φέρνει συνεργείο και σβήνουν την εικόνα σε λίγες ώρες.

Οι συνάδελφοί του, οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί, οι δημοσιογράφοι, σβήνουν το όνομά του από τις επαφές του κινητού τους. Ελάχιστοι τον υπερασπίζονται. Όπως ο τραγουδιστής Μόρισεϊ που έκανε λόγο για «αναίτια επίθεση» εναντίον του Σπέισι, ενώ αμφισβήτησε τις καταγγελίες ως αβάσιμες. Και αυτός, όμως, λίγες ημέρες μετά διέψευσε την εφημερίδα στην οποία έδωσε συνέντευξη επιμένοντας ότι ποτέ δεν θα υποστήριζε «τα ιδιωτικά χούγια» του ηθοποιού.

Η απάντηση του Κέβιν Σπέισι

Παραμονές Χριστουγέννων του 2018, ο Κέβιν Σπέισι σπάει την σιωπή του με έναν όχι και τόσο αναμενόμενο τρόπο. Ανεβάζει ο ίδιος ένα βίντεο στο YouTube με τίτλο «Let me be Frank» και σπάει τα κοντέρ. Παίζει με το όνομα του ρόλου του Φρανκ Άντεργουντ (ο ήρωας του House of Cards) και την λέξη «frank» που σημαίνει ειλικρινής.

Ο ηθοποιός με μάλλον αστεία εμφάνιση (φορώντας μία ποδιά με μικρούς Αγιοβασίληδες) μιμείται τον πρωταγωνιστή της σειράς και δηλώνει με άνετο ύφος «Ξέρω τι θέλετε. Με θέλετε πίσω». Απευθυνόμενος στο κοινό, όπως συνήθιζε να κάνει και ο Άντεργουντ μιλάει για κάποιους που «πεθαίνουν να δηλώσω ότι όσα ειπώθηκαν είναι αλήθεια και ότι πήρα αυτό που μου άξιζε».

«Αλλά δεν θα πιστεύατε τα χειρότερα χωρίς στοιχεία, θα το κάνατε; Δεν θα βιαζόσασταν να κρίνετε χωρίς τα δεδομένα, θα το κάνατε; Το κάνατε;», ρωτάει τους θεατές του στον μικρό του αυτό μονόλογο. Το βίντεο κλείνει με μία υπόσχεση: «Αν δεν πλήρωσα το τίμημα για τα πράγματα που και οι δυο μας ξέρουμε πως έκανα, δεν πρόκειται να πληρώσω το τίμημα για πράγματα που δεν έκανα». Και για το τέλος κρατάει το καλύτερο. Θυμίζει ότι κανείς μας δεν είδε τον Άντεργουντ να πεθαίνει στη σειρά και απλά πιστέψαμε αυτούς που ανακοίνωσαν τον θάνατό του.

«Τώρα που το σκέφτομαι, στην πραγματικότητα δεν με είδατε ποτέ να πεθαίνω, έτσι δεν είναι; Τα συμπεράσματα μπορούν να είναι τόσο παραπλανητικά. Σας έλειψα;» καταλήγει στο βίντεο.

Η τελευταία εμφάνιση

Ο Κέβιν Σπέισι κάνει μία απρόσμενη εμφάνιση στο δικαστήριο της Μασαχουσέτης στις 3 Ιουνίου 2019. Πρόκειται για ακρόαση στην υπόθεση στην οποία κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά έναν νεαρό άνδρα σε μπαρ, το 2016.

Ο ηθοποιός δεν ήταν απαραίτητο να παραστεί στο δικαστήριο. Ωστόσο, έκανε την έκπληξη και εμφανίστηκε, φορώντας γκρι κοστούμι και γυαλιά. Ο 59χρονος ηθοποιός καθόταν σε ένα τραπέζι με τους δικηγόρους του και κατά διαστήματα ψιθύριζε στο αυτί του επικεφαλής της ομάδας του, Άλαν Τζάκσον.

Αρνήθηκε ωστόσο να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό του από το δικαστήριο. Ο Κέβιν Σπέισι έχει δηλώσει αθώος στην κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο Άλαν Τζάκσον χαρακτήρισε γελοία την υπόθεση και κατηγόρησε τον νεαρό άνδρα ότι έχει διαγράψει μηνύματα που αφορούν την συνάντηση του με τον διάσημο ηθοποιό, κατηγορώντας τέλος τους εισαγγελείς ότι ψευδώς αρνούνται πως είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες από το κινητό του ενάγοντα.

Παράλληλα, κάλεσε τον δικαστή να ορίσει την εκδίκαση της υπόθεσης για αυτό το καλοκαίρι, επειδή ο Σπέισι «υποφέρει». Η εκδίκαση έχει οριστεί για τις 8 Ιουλίου 2019.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός και γοητευτικός άνθρωπος της Τέχνης που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην σκηνή, στην οθόνη και στον κινηματογράφο έγινε ξαφνικά ένα «τέρας» που γνώρισε μία θλιβερή αποκαθήλωση και εξαφανίστηκε από προσώπου Γης.

Οι τελευταίες φήμες θέλουν τον Κέβιν Σπέισι να επιστρέφει σύντομα στο χώρο που μεγαλούργησε.

