Έγκυος η Κλέλια Πανταζή! Πώς έκανε την αποκάλυψη

Ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι ένα χρόνο μετά από τον γάμο τους, η Κλέλια Πανταζή και ο σύζυγός της Λευτέρης Τσάκαλος ανακοίνωσαν το ππιο χαρμόσυνο γεγονός της κοινής ζωής τους. Η Κλέλια, που είναι η νεαρότερη Χρυσή Ολυμπιονίκης (ρυθμική γυμναστική), έχει ήδη βιώσει το θαύμα της μητρότητας μέσω της αδελφής της Άννυ που έφερε στον κόσμο πέρσι το πρώτο της παιδί.

Τώρα είναι η σιερά της να ζήσει το θαύμα μαζί με τον Λευτέρη Τσάκαλο. η ίδια το ανακοίνωσε μέσω των social media, αναρτώντας μία φωτογραφία στον λογαριασμό της στο instagram, κρατώντας αγκαλιά τον αγαπημένο της και με το κινητό της με το υπερηχογράφημα στο χέρι, έγραψε στη λεζάντα: "Ένα χρόνο παντρεμένοι και σε λίγους μήνες θα κρατάμε στην αγκαλιά μας το καλύτερο δώρο..!!! Σ’ ευχαριστώ για ό,τι ζούμε best husband in the world!!! Σ’ αγαπάω.. ".

Δείτε την ανάρτηση: