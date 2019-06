Ο διάσημος κιθαρίστας που εξαφανίστηκε και δεν τον βρήκε ποτέ κανείς

Οι καλλιτέχνες έχουν τους δικούς τους δαίμονες. Κυρίως γιατί εσωτερικεύουν διάφορα προβλήματα, ακόμα και άλλων, και τα κάνουν δικά τους. Κι αυτό τους τρώει συνεχώς και δεν τους αφήνει να ζήσουν όπως θα ήθελαν.

Ο Richey Edwards φασίνεται πως ανήκε σε αυτήν την κατηγορία. Και η ιστορία του είναι πρωτοφανής, τουλάχιστον στον χώρο της ροκ μουσικής. Γεννήθηκε το 1967 στην Ουαλία και κάποια στιγμή έγινε οδηγός και ακόλουθος του γνωστού συγκροτήματος Manic Street Preachers. Κάποια στιγμή έπεισε τα μέλη της μπάντας και έγινε το τέταρτο μέλος της, παίζοντας κιθάρα και κυρίως, γράφοντας στίχους.

Παρόλο που σαν κιθαρίστας δεν ήταν από τους κορυφαίους, έπαιξε ενεργό ρόλο στην μουσική κατεύθυνση που ακολούθησε το συγκρότημα από την Ουαλία. Το 1991, έγινε γνωστός όταν ένας δημοσιογράφος αμφισβήτησε την αυθεντικότητα της μουσικής τους. Τον ρώτησε αν παίρνει στα σοβαρά την τέχνη του και εκείνος απάντησε χαράζοντας με ξυράφι στο χέρι του τις λέξεις «4 Real». Χρειάστηκε 18 ράμματα.

Δεν έκρυβε ότι είχε κατάθλιψη. Πολλές φορές είχε σβήσει τσιγάρα στο σώμα του και είχε κοπεί με ξυράφια. «Όταν κόβομαι αισθάνομαι πολύ καλύτερα» είχε πει στο BBC Wales. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Holy Bible» το 1994, μπήκε σε ψυχιατρική κλινική. Η τελευταία του εμφάνιση του με το συγκρότημα ήταν στο Λονδίνο στις 21 Δεκεμβρίου του 1994, όπου έσπασε την κιθάρα πάνω στην σκηνή.

Τη 1η Φεβρουαρίου του 1995, ο Edwards και ο κιθαρίστας και τραγουδιστής James Dean Bradfield, είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για να προβάλουν τον τελευταίο τους δίσκο. Έφυγε από το ξενοδοχείο του Κάρντιφ στις 7 το πρωί και δεν τον ξαναείδε κανείς. Εκτός από έναν φαν που ισχυρίζεται ότι τον είδε στο γραφείο διαβατηρίων και στον σταθμό λεωφορείων του Νιουπορτ, χωρίς να ξέρει ότι έχει εξαφανιστεί.

Δυο εβδομάδες αργότερα, βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Επειδή ήταν κοντά στην γέφυρα Severn, ένα μέρος όπου έχουν αυτοκτονήσει αρκετοί άνθρωποι, πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν ότι πήδηξε από την γέφυρα και σκοτώθηκε. Άνθρωποι όμως που τον γνώρισαν δήλωσαν ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να αυτοκτονήσει, όπως άλλωστε είχε δηλώσει και ο ίδιος τον Οκτώβριο του 1994.

Από τότε κάποιοι ισχυρίστηκαν πως τον είδαν στην Γκόα της Ινδίας και στα κανάρια Νησιά, αλλά και σε άλλα μέρη, αλλά καμία μαρτυρία δεν επιβεβαιώθηκε. Από το 2008, 13 χρόνια μετά την εξαφάνισή του, θεωρείται νεκρός. Το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Withdrawn Traces: Searching for the Truth about Richey Manic». Οι συγγραφείς Sara Hawys Roberts και Leon Noakes ισχυρίζονται πως ο Edwards σκηνοθέτησε την εξαφάνισή του, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η αδερφή του. Σήμερα, αν βρίσκεται στην ζωή, ο Richey Edwards είναι 51 ετών. Εξαφανίστηκε όταν ήταν μόλις 27. Οι θεωρίες είναι πολλές και όσο η υπόθεση δεν κλείνει οριστικά, ο μύθος γύρω από την εξαφάνισή του συνεχίζεται.

e-daily