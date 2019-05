Eurovision 2019, τελικός: Ένα δυνατό τραγούδι από την Γαλλία με κοινωνικά μηνύματα

Ένα δυνατό τραγούδι από την Γαλλία με κοινωνικά μηνύματα.Το «διαφορετικό» υπήρξε πάντα ένα από τα ζητούμενα της Eurovision. Η σκηνή του δημοφιλούς διαγωνισμού έχει φιλοξενήσει άτομα με κινητικά προβλήματα (Monika Kuszynska, 2015), προβλήματα όρασης (Corinna May, 2002, Diana Gurtskaya, 2008), μία μπάντα από άτομα με αυτισμό και σύνδρομο ντάουν ( Band Pertti Kurikan Nimipaivat , 2015), και έχει αναδείξει δυο φορές νικητές άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας (Dana International, 1998, Conchita Wurst, 2015). Ενώ και η περσινή νίκη της ευτραφούς Netta Barzilai θεωρήθηκε νεύμα προς το διαφορετικό.



Φέτος, η συμμετοχή που αντιπροσωπεύει καλύτερα από κάθε άλλη φετινή συμμετοχή τη διαφορετικότητα είναι αυτή της Γαλλίας: 0 τραγουδιστής Bilal Hassani είναι ανοιχτά gay, ενώ τον πλαισιώνουν μια ευτραφής αμερικανίδα μπαλαρίνα και μια κωφή χορεύτρια από την Ταϊβάν. Αυτές είναι οι ιστορίες τους.

Bilal Hassani



O Bilal Hassani εκπροσωπεί φέτος τη Γαλλία στη Eurovision με το «Roi». Οι στίχοι του τραγουδιού περιέχουν το μήνυμα της αυτοεκτίμησης και του σεβασμό προς τη διαφορετικότητα, με τη συμμετοχή του να θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες του φετινού διαγωνισμού καθώς έχει ξεχωρίσει στις προτιμήσεις των eurofans.



O 19χρονος τραγουδιστής κατάγεται από μια αυστηρή μουσουλμανική οικογένεια. Με μοναδικό στήριγμα τη μητέρα του, ακολουθεί το όνειρό του να γίνει τραγουδιστής συμμετέχοντας στην παιδική έκδοση του The Voice και ερμηνεύοντας το Rise Like A Phoenix, το τραγούδι που κέρδισε στον διαγωνισμό το 2014 η Αυστρία με την Conchita Wurst.



Όταν αποκάλυψε στο Youtube, όπου ανεβάζει τα τραγούδια, ότι είναι gay, δέχτηκε πολλά μηνύματα μίσους. Όμως, ο ίδιος αρνείται να το βάλει κάτω, ντύνεται με γυναικεία ρούχα, φοράει περούκες και εφαρμόζει μακιγιάζ στο πρόσωπο του.



Κι όπως τραγουδά: «Με βάζεις σε ένα καλούπι/ θες να γίνω σαν και σένα δεν υπάγομαι σε κωδικούς αυτό ενοχλεί πολύ στην τελική/ δεν μπορείς να με αλλάξεις, μπου! λοιπόν, άσε με να πετάξω μακριά»

Lizzy Howell



Η Γαλλία ήθελε αυτή τη χρονιά να στήσει ολόκληρη την σκηνική παρουσία στην ιστορία του Bilal και έτσι αναζητούσε πρόσωπα με παρόμοια με τη δική του ιστορία, προκειμένου να τον πλαισιώσουν σκηνή.



Η 18χρονη αμερινακίδα Lizzy Howell είναι η μπαλαρίνα που έχει σχολιαστεί όσο κανείς άλλος, από όσους συνοδεύουν τους καλλιτέχνες στη σκηνή της φετινής Eurovision. Από πολύ μικρή ήθελε να γίνει μπαλαρίνα, ωστόσο τα παραπάνω κιλά αποτελούσαν συχνά εμπόδιο στο όνειρό της. Όταν έλαβε την πρόταση από τους Γάλλους διοργανωτές είπε πως: «Δεν ήξερα καν τι είναι αυτός ο διαγωνισμός. Όταν το έψαξα έμαθα πως σε αυτόν είχε λάβει μέρος η Σελίν Ντιον και είχε κερδίσει» και τώρα ετοιμάζεται να δώσει την παράσταση της ζωής της σε ένα κοινό 200 εκατομμυρίων τηλεθεατών.



Lin Ching Lan



Ο Bilal έχει μαζί του σκηνή μια ακόμη παρουσία. Την 29χρονη χορεύτρια Lin Ching Lan που που γεννήθηκε με σοβαρή βλάβη στην ακοή της. Το 2015 συμμετείχε σε ειδικό διαγωνισμό για κωφούς όπου και κέρδισε βραβείο. Δίπλα της σε αυτό ήταν ο νηπιαγωγός της που πρότεινε στους γονείς της να ξεκινήσει χορό, με σκοπό να παραμείνει σε καλή φυσική κατάσταση. Μέσα από τον ρυθμό και τις δονήσεις που προκαλεί η μουσική στο έδαφος μπορεί και συγχρονίζεται και χορεύει σωστά.