Eurovision 2019, τελικός: Γιατί πλάνταξε στο κλάμα αυτός του Ισραήλ;

O Kobi εμφανίστηκε στο stage του τελικού ντυμένος στα μαύρα με ασημένιο παπιγιόν και αλυσίδα στον λαιμό και το σκηνικό σε μαύρο φόντο.



Στη σκηνή μαζί του υπήρχουν έξι μαύρες κατασκευές πάνω στις οποίες προβάλλεται το πρόσωπό του σε διαφορετικές εκφράσεις, ενώ τα φωνητικά του τραγουδιού βρίσκονταν πίσω του και αποτελούνταν από 2 γυναίκες και 3 άνδρες- όλοι ντυμένοι στα μαύρα.



Κατά την διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιστή είδαμε λευκά και κίτρινα φώτα, ενώ στη γέφυρα του τραγουδιού, ο Kobi διέσχισε την μία γέφυρα για να βρεθεί στο κέντρο της σκηνής. Στο τέλος του τραγουδιού έγινε χρήση του εφέ της χρυσής βροχής και τα φωνητικά του τραγουδιού στήνονταν μπροστά από τις μαύρες κατασκευές.



Η ερμηνεία του ήταν αρκετά καλή και οι fans φάνηκαν να απολαμβάνουν το μουσικό ταξίδι που τους χάρισε ο ερμηνευτής στη σκηνή του Τελ Αβίβ.



Israel's Kobi Marimi brings it Home with an emotional performance here in Tel Aviv. Amazing!@Kann @KobiMarimi#DareToDream #Eurovision #ISR pic.twitter.com/nTq4WngOTA

— Eurovision (@Eurovision) 18 Μαΐου 2019