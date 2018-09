ΗΠΑ: Στη φυλακή ο άλλοτε αγαπημένος κωμικός της Αμερικής, Μπιλ Κόσμπι

Με χειροπέδες εξήλθε από το δικαστήριο ο άλλοτε αγαπημένος κωμικός της Αμερικής, Μπιλ Κόσμπι, ο οποίος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης τριών έως δέκα ετών για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα.

Ο 81χρονος Κόσμπι κρίθηκε ένοχος τον Απρίλιο για τρεις περιπτώσεις άσεμνης επίθεσης με επιβαρυντικές περιστάσεις επειδή νάρκωσε και επιτέθηκε σεξουαλικά στην άλλοτε φίλη του, την Άντρια Κόνσταντ, πρώην διοικητικό του πανεπιστημίου Temple, το 2004 στο σπίτι του στη Φιλαδέλφεια.

Πάνω από 60 γυναίκες τον έχουν κατηγορήσει για ανάρμοστη συμπεριφορά και ορισμένες απ'αυτές βρέθηκαν στο δικαστήριο.

«Σε αυτή την προχωρημένη ηλικία στη ζωή σου και στον εγκλεισμό σου, είστε ένας καταδικασμένος εγκληματίας. Όλοι το γνωρίζουν και όλοι γνωρίζουν τι μου έκανες. Δείξε στον Θεό ότι έχεις την ανθρώπινη ικανότητα να νιώθεις τύψεις», δήλωσε η Λιζ- Λότε Λούμπλιν, κατήγορος του ηθοποιού.

Ενώ άλλη μια κατήγορος του Κόσμπι, η Σάνι Γουέλς, τόνισε με δάκρυα στα μάτια: «Εύχομαι πραγματικά τώρα να υποφέρεις. Δεν μπορώ να συγχωρέσω. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις σε κάθε στιγμή και για το υπόλοιπο της ζωής σου ότι νιώθαμε εμείς οι 63 γυναίκες. Και που νιώθουν ακόμα τόσες πολλές γυναίκες στη συνάντησή μας, γνωρίζοντας ότι είσαι αρπακτικό και κατά συρροήν βιαστής, πάντα ήσουν και θα συνεχίσεις να είσαι. Με αηδιάζεις με κάθε τρόπο».

"Sexually violent predator" Bill Cosby given three to 10-year jail term for drugging and molesting a woman in 2004 https://t.co/vNPK6YmTfA